Dead Frank - Symphony of the Form

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Кипр, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2018г.

Dead Frank - Symphony of the Form

стиль:
08.07.2018

Dead Frank - Symphony of the Form
Конечно, абсолютно черную обложку Symphony of the Form, нового альбома петербургской группы Dead Frank, можно считать репродукцией самой известной работы Казимира Малевича, но я предпочел бы толковать ее иначе. В моем понимании, это символ, применяя физический термин к миру музыки, этакого «абсолютно черного тела», поглощающего, вбирающего в себя все последовательно излучаемые в него порции «звуковых потоков». Результатом этого «поглощения» и стала «Симфония формы». А дальше, для восприятия этого альбома не обойтись без длинной цитаты лидера Dead Frank из письма к автору этих строк. Кстати, по этой же причине я привожу в выходных данных диска полный список всего использованного инструментария и оборудования в том виде, как он выложен самими музыкантами в Bandcamp.

Итак, Данила Плащев: «…всё та же техника абсолютной и свободной импровизации, что и на предыдущих альбомах. Последовательность действий: 1 запись - абсолютная импровизация, 2 запись - импровизация на тему 1-й записи, 3-я запись - импровизация на тему 2-й записи, 4-я запись - импровизация на тему 3-й записи. Каждая запись внимательно прослушивалась перед записью последующей, но последующая запись никак не обсуждалась. После прослушивания 4-й записи, я - Данила, Алексей и несколько независимых слушателей единогласно пришли к выводу, что получилась не просто очередная импровизационная запись, а музыка сама собой приобрела форму, близкую по духу Симфонии №1 Альфреда Шнитке. Использование уменьшенных, увеличенных, симметричных ладов, перечисленных цитат, зарождение FM-синтеза и микрохроматика во время игры на бас-гитаре в стандартном строе с использованием лишь перечисленных в описании инструментов, добавление и развитие через всю запись собственных музыкальных мыслей - способствовало определению данной записи, как "Симфония Формы".»

Я не музыковед, поэтому оставлю специалистам анализ авторского видения этой работы. Буду говорить только о своих впечатлениях. Первое, и главное, - это совершенно новый этап в творческом развитии Dead Frank, ничего похожего ранее мне слышать у группы не доводилось. При этом шаг совершен, так сказать, не в сторону, а вглубь, переводя на новый уровень dark-музыку коллектива. Dead Frank предстает в данном случае в виде дуэта, где к Даниле Плащеву примкнул ударник Алексей Богданов – новое, если не ошибаюсь, лицо в летописи группы. Вдвоем Данила и Алексей создали масштабную, весьма впечатляющую и по объему, и по содержанию работу, в основе импровизационную, но вобравшую в себя (опять «абсолютно черное тело»!) элементы и дарк-эмбиента, и нойза, и doom-metal, и академического авангарда. Не чужды музыканты и характерных для постмодернистских проектов коллажных техник: в музыке, как они сами пишут об этом, использованы музыкальные цитаты. Характерен для понимания альбома и набор этих цитат: тут и классический флойдовский Interstellar Overdrive, и норвежский дарк от Burzum ( Ea, Lord Of The Depths), и норвежский же фри от Ultralyd ( Geodesic Portico), и очень известный образчик итальянской техно музыки Satisfaction от Бенни Бенасси. На мой взгляд, Symphony of the Form – новый этап не только для коллектива, но и для Данилы Плащева персонально. Его бас-гитара вкупе с эффектами еще не звучала, как мне кажется, столь мощно, разнообразно и свободно. «Держать» внимание слушателя почти час при творческой и тоже очень достойной поддержке ударных Алексея Богданова – это дорогого стоит.

В моем понимании, и чисто в музыкальном плане Symphony of the Form заслуживает самого пристального внимания, причем не только у поклонников авангарда. Во всяком случае, выставляя этот текст на сайт, я без колебаний рядом с тэгом «авангард» ставлю и еще один: «академическая музыка». Кстати, посвятили эту работу музыканты памяти Николая Римского-Корсакова и Альфреда Шнитке.

2018

1 tk / 52 mins

(Danila Plaschev - Bass Guitar; Amplifiers: Sunn Concert Lead + 8x10 Bass Cabinet, Orange AD200B + 1x15 Bass Cabinet, Orange Rockerverb 100H MKII + 4x10 Bass Cabinet; Sound Effect: Electro-Harmonix Deluxe Electric Mistress, Electro-Harmonix Stereo Memory Man with Hazarai; Tuning-Fork 261Hz; Tuning-Fork 440Hz;
Alexey Bogdanov: Drums; Kit: Tama Superstar 22", 12", 16", Sonor floor-tom 16"; Snare: Pearl Masters 14x6; 2nd snare: Tama Superstar 13x6; Cymbals: Istanbul Agop Hi-Hat 14", Ride 20", Stagg CS crash 17", 19", Zildjian Oriental China 18"; Pedal: Pearl Eliminator 2002; 2 steel rulers;)

Линк предоставил Данила Плащев

Леонид АУСКЕРН
Расскажи друзьям:


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
авангард, академическая музыка

Еще из раздела издано в 2018г.

Catrin Finch / Seckou Keita - SOAR

  • стиль: этно
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: кельтская музыка, академическая музыка, африканская музыка
  • страна: Сенегал, Великобритания
Ученые-антропологи уверенно утверждают, что прародиной homo sapiens является Африка. Таким образом, где бы мы ни жили и к какой расе не принадлежали, через NNN поколений все мы – родственники с африканцами. С этой точки зрения ...
подробнее
08.07.2018

Contrast Trio - Letila Zozulya

  • стиль: этно
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: этно-джаз
  • страна: Германия, Украина
В 2003 году украинский пианист Юрий Сыч уехал в Германию, во Франкфурт-на-Майне, для продолжения образования в области академической музыки. Однако, здесь, уже через три года, в 2006-м, Юрий организовал со своими немецкими партнерами и ...
подробнее
08.07.2018

Dave Liebman / Tatsuya Nakatani / Adam Rudolph - The Unknowable

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: авангард
  • страна: США, Япония
Не перестаю удивляться потрясающей творческой активности Дэйва Либмэна. Один из самых выдающихся джазовых музыкантов современности, мастер, за плечами которого долгая карьера, в ходе которой он работал с Майлсом Дэвисом и Чиком Кориа, ...
подробнее
08.07.2018
© 2018 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com