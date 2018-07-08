Dead Frank - Symphony of the Form

Конечно, абсолютно черную обложку Symphony of the Form
, нового альбома петербургской группы Dead Frank, можно считать репродукцией самой известной работы Казимира Малевича, но я предпочел бы толковать ее иначе. В моем понимании, это символ, применяя физический термин к миру музыки, этакого «абсолютно черного тела», поглощающего, вбирающего в себя все последовательно излучаемые в него порции «звуковых потоков». Результатом этого «поглощения» и стала «Симфония формы». А дальше, для восприятия этого альбома не обойтись без длинной цитаты лидера Dead Frank из письма к автору этих строк. Кстати, по этой же причине я привожу в выходных данных диска полный список всего использованного инструментария и оборудования в том виде, как он выложен самими музыкантами в Bandcamp.
Итак, Данила Плащев: «…всё та же техника абсолютной и свободной импровизации, что и на предыдущих альбомах. Последовательность действий: 1 запись - абсолютная импровизация, 2 запись - импровизация на тему 1-й записи, 3-я запись - импровизация на тему 2-й записи, 4-я запись - импровизация на тему 3-й записи. Каждая запись внимательно прослушивалась перед записью последующей, но последующая запись никак не обсуждалась. После прослушивания 4-й записи, я - Данила, Алексей и несколько независимых слушателей единогласно пришли к выводу, что получилась не просто очередная импровизационная запись, а музыка сама собой приобрела форму, близкую по духу Симфонии №1 Альфреда Шнитке. Использование уменьшенных, увеличенных, симметричных ладов, перечисленных цитат, зарождение FM-синтеза и микрохроматика во время игры на бас-гитаре в стандартном строе с использованием лишь перечисленных в описании инструментов, добавление и развитие через всю запись собственных музыкальных мыслей - способствовало определению данной записи, как "Симфония Формы".»
Я не музыковед, поэтому оставлю специалистам анализ авторского видения этой работы. Буду говорить только о своих впечатлениях. Первое, и главное, - это совершенно новый этап в творческом развитии Dead Frank, ничего похожего ранее мне слышать у группы не доводилось. При этом шаг совершен, так сказать, не в сторону, а вглубь, переводя на новый уровень dark-музыку коллектива. Dead Frank предстает в данном случае в виде дуэта, где к Даниле Плащеву примкнул ударник Алексей Богданов – новое, если не ошибаюсь, лицо в летописи группы. Вдвоем Данила и Алексей создали масштабную, весьма впечатляющую и по объему, и по содержанию работу, в основе импровизационную, но вобравшую в себя (опять «абсолютно черное тело»!) элементы и дарк-эмбиента, и нойза, и doom-metal, и академического авангарда. Не чужды музыканты и характерных для постмодернистских проектов коллажных техник: в музыке, как они сами пишут об этом, использованы музыкальные цитаты. Характерен для понимания альбома и набор этих цитат: тут и классический флойдовский Interstellar Overdrive, и норвежский дарк от Burzum ( Ea, Lord Of The Depths), и норвежский же фри от Ultralyd ( Geodesic Portico), и очень известный образчик итальянской техно музыки Satisfaction от Бенни Бенасси. На мой взгляд, Symphony of the Form
– новый этап не только для коллектива, но и для Данилы Плащева персонально. Его бас-гитара вкупе с эффектами еще не звучала, как мне кажется, столь мощно, разнообразно и свободно. «Держать» внимание слушателя почти час при творческой и тоже очень достойной поддержке ударных Алексея Богданова – это дорогого стоит.
В моем понимании, и чисто в музыкальном плане Symphony of the Form
заслуживает самого пристального внимания, причем не только у поклонников авангарда. Во всяком случае, выставляя этот текст на сайт, я без колебаний рядом с тэгом «авангард» ставлю и еще один: «академическая музыка». Кстати, посвятили эту работу музыканты памяти Николая Римского-Корсакова и Альфреда Шнитке. 2018 1 tk / 52 mins (Danila Plaschev - Bass Guitar; Amplifiers: Sunn Concert Lead + 8x10 Bass Cabinet, Orange AD200B + 1x15 Bass Cabinet, Orange Rockerverb 100H MKII + 4x10 Bass Cabinet; Sound Effect: Electro-Harmonix Deluxe Electric Mistress, Electro-Harmonix Stereo Memory Man with Hazarai; Tuning-Fork 261Hz; Tuning-Fork 440Hz; Alexey Bogdanov: Drums; Kit: Tama Superstar 22", 12", 16", Sonor floor-tom 16"; Snare: Pearl Masters 14x6; 2nd snare: Tama Superstar 13x6; Cymbals: Istanbul Agop Hi-Hat 14", Ride 20", Stagg CS crash 17", 19", Zildjian Oriental China 18"; Pedal: Pearl Eliminator 2002; 2 steel rulers;) Линк предоставил Данила Плащев Леонид АУСКЕРН