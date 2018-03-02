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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Deer - Portraits

стиль:
02.03.2018

Deer - Portraits
Они познакомились в Мехико, где оба изучали музыку. Он, Мигель Бастида, постигал тайны классической композиции и игры на гитаре, она, Адриана Фалькон, штудировала музыкологию. Оба музицировали и сами. Адриана больше работала в области фольклорной мексиканской музыки, Мигель чаще играл камерную музыку. Но оба любили альтернативный рок, и после совместного посещения концерта одной исландской группы решили поработать вместе. Сегодня Адриана и Мигель, партнеры по жизни и по музыке, составляют дуэт Deer, небольшой EP которого Portraits мы сегодня представляем.

Работает этот дуэт … нет, не в Мексике, как вы могли бы подумать, а в гораздо более удаленном от родины музыкантов месте – в Гонконге. Именно там Deer приобрел определенную популярность, завоевал аудиторию, именно оттуда он выезжает на гастроли и для участия в фестивалях в другие азиатские регионы – в Китай, Малайзию, Вьетнам, Корею, Японию, Тайвань – а также в такие страны Европы, как Испания, Россия и Эстония. Фирменный стиль выступлений дуэта – появление на сцене в специально для них разработанной маске оленя, что идет от древних традиций индейцев майя. Потом эта маска передается публике с призывом танцевать в ней, что, как правило, встречает теплый прием. В азиатских рамках дуэту уже тесновато. Они мечтают о гастролях как по Южной, так и по Северной Америке, по другим континентам и странам. Portraits может помочь им осуществить свои планы.

Название ЕР не случайно: каждая из четырех его песен – это некая драматическая история, у которой есть свой герой. В одном случае это человек средних лет, в другом – шестилетний ребенок, а вместе – это некая мозика впечатлений Адрианы и Мигеля от жизни в Гонконге. В музыкальном плане программа построена по принципу контрастного душа. Если в стартовой Wild Eyes царит жесткий ритм, то в следующей, Alive – темп композиции существенно замедляется. Но в любом случае в песнях Deer много электроники, много зафузованного гитарного звука, над которым плывет напряженный, драматичный голос Адрианы. Стилистику музыки дуэта однозначно определить трудно – это некий коктейль из индастриэл, инди-рока и даже каких-то проговых элементов. Музыка вполне подходящая как для танцев в модных техно-клубах, так и для прослушивания в более спокойной обстановке. Возможно, она понравится и части наших читателей.

© 2018 Deer

4 tks / 19 mins

(Adriana Falcón – voc, g; Miguel Bastida - keyb; synth, g;)

Линк предоставил Julien Fernandez, 5Roses Press

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Гонконг, Мексика
музыкальный стиль
кроссовер, прог-рок

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