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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Der Finger - Das Zeit

стиль:
08.04.2018

Der Finger - Das Zeit
14 марта 2018 года в Кембридже умер английский физик-теоретик и космолог Стивен Хокинг, почитаемый многими, как самый выдающийся ученый нашего времени, сравнимый по масщтабу своих работ с Альбертом Эйнштейном. 20 марта московский дуэт экспериментальной импровизационной музыки Der Finger выпустил свой новый альбом Das Zeit. Его участники, Антон Ефимов и Евгения Сивкова, физики по образованию, посвятили эту работу памяти Хокинга.

Не знаю, изначально ли связывали Антон и Евгения свой новый проект с развитием теории относительности, предложенной Хокингом или только смерть ученого стала поводом для посвящения, но, как мне показалось, идеи альбома явно перекликаются с хокинговской космогонией. Возьмите хотя бы традиционную напутственную притчу от Der Finger к этому альбому: «Предлагается мысленный эксперимент: возьмем ящик, стенки которого являются горизонтами событий черных дыр, образованными в момент времени А; затем возьмем другой такой ящик, образованный в момент времени Б и поместим в него кролика. А теперь поместим ящик Б в ящик А. В таком случае кролик окажется в двух моментах времени (А и Б) одновременно.»

Впрочем, когда я слушал Das Zeit, собственная фантазия, подкрепляемая названиями четырех больших треков альбома, увела меня от космогонии Хокинга к космогонии древнегреческой мифологической. Я вспоминал бога Хроноса, прародителя Времени, ставшего основой всего сущего в нашем мире, в том числе и пространства. Das Zeit («Время») – это первый трек альбома. Если моя версия соответствует замыслам музыкантов, то, надо признать, они поставили перед собой задачу просто дерзновенную: с помощью звуков передать момент зарождения Времени из ничего. Неудача здесь была бы вполне естественной, а удача никогда не может быть полной – с чем сравнивать? Похоже – не похоже: на что? Но версия Der Finger (или то, что я предполагаю в качестве версии), выглядит впечатляющей: плотная аморфная звуковая масса, замешанная на эффектах, словно пузыри на поверхности, всплывают из нее какие-то вскрики-всхлипы духовых, какие-то стоны-шепоты. Тотальное отсутствие каких-либо ритмических опор, каких-либо тематических намеков – абсолютное электронно-акустическое фри-действо. Таким мог бы быть саундтрек к новой версии «Соляриса», если забыть о том, что мыслящий океан Лема мог возникнуть только через мириады лет после Времени, а Антон и Евгения делают «саундтрек» к началу всех начал. Второй трек Ather («Эфир») подкрепляет мою «древнегреческую» версию альбома: Эфир – одно из первых порождений Хроноса. Здесь звуковая ткань чуть-чуть разрежается, чуть меняются акценты импровизации, чуть больше звуков высоких и, если можно так выразиться, условно прозрачных. Но по-прежнему все происходящее – это безграничный хаос, заставляющий вспоминать, что другим порождением Хроноса был именно он, Хаос. Если в первых двух треках моей основной эмоцией было удивление, то третий, Entropie («Энтропия»), на мой вкус, просто жутковат. Дарк-джаз от Der Finger здесь программно мизантропичен, хотя воздействует на слушателя не менее мощно, чем в первых двух композициях. И, наконец, Chrononenfluss – финальная пьеса, где впервые возникающий устойчивый ритмический рисунок легко подсказывает слушателю картину мерного и безжалостного бега времени, в жерновах которого смалываются царства и империи, гении и злодеи, народы и расы.

… После целой серии альбомов в рамках проекта «Бестиарий» Der Finger обратился к теме иной, но, очевидно, очень важной для участников дуэта – не зря же они впервые, насколько я могу судить, поместили на обложку альбома свои портреты, пусть и в силуэтном виде. Не могу оценивать Das Zeit в категориях «понравился – не понравился». Здесь эта мерка просто не подходит. Впечатлил – да, вызвал сильный эмоциональный отклик – да, а так называемой «красивой музыкой» дуэт не занимается в принципе. Так что, потенциальный слушатель, оценивайте эту мощную и спорную работу исходя из этого.

2018

4 tks / 45 mins

(Anton Efimov - g, b, effects; Evgenia Sivkova - saxes, dr, cl, bass cl, voice, tp, mandoline, effects;)

Линк предоставлен Der Finger

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
авангард

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