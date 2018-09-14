Daniel Rotem - Serenading The Future

Даниэль Ротем – представитель многочисленной израильской джазовой диаспоры в США. В Израиле этот саксофонист и композитор получил отличное образование, но затем сменил Тель-Авив на Бостон, отправившись повышать джазовую квалификацию в известный колледж Беркли. Повезло ему и постажироваться в Институте джаза им. Телониуса Монка в Калифорнии, где ему выпала редкая удача выступить вместе с Хэнкоком и Шортером. Даниэль успел освоиться в здешнем джазовом сообществе и в феврале 2017 года самостоятельно выпустил дебютный альбом Be Nice. Продолжением его творческой карьеры стал представляемый сегодня двойной альбом Serenading The Future, который увидит свет в конце сентября.
Надо сказать, это довольно дерзко: вслед за дебютником выдать сразу двойной альбом, полтора часа музыки собственного сочинения. Если это не музыкальное графоманство, то абсолютная уверенность в себе и собственных творческих силах. Думается, в случае с Даниэлем Ротемом мы имеем дело именно со вторым вариантом. Для записи этой работы Ротем собрал комбо, в котором его саксофону вторят пятиструнная скрипка Мигеля Этвуд-Фергюссона и фортепьяно очень талантливого молодого человека по имени Миро Спрагью. Ритм-группу ансамбля Ротема составили такие же, как он сам экспаты: австралийский басист Алекс Бонихэм и итальянский барабанщик Роберто Джакинто. Кроме того, в отдельных треках к ним присоединяются гитарист Джефф Паркер и певица Эрин Бентлейдж.
Каждый диск альбома начинается с наиболее объемной композиции: на первом диске это десяти с половиной минутная Different But The Same, а на втором – почти одиннадцатиминутная A Cold Ode. И обе я назвал бы программными для Ротема – первую с точки зрения его взглядов на жизнь, вторую – с точки зрения его взглядов на джаз. Different But The Same – разные, но равные: это квинт-эссенция отношения Даниэля к миру, в котором он живет. Как говорит он сам, в семье его воспитали в убеждении равенства всех людей, независимо от расы, нации, пола и так далее. Такой подход для него естественен, как дыхание, и Ротем его активно пропагандирует. Что касается A Cold Ode, то вообще эта композиция родилась под впечатлением поездки привыкшего к теплу южанина в холодный зимний Вермонт с обилием снега. Но мне показалось, что это название годится и для стилистик исповедуемой Ланиэлем музыки. Я бы назвал ее условно пост-кулом. Композиции Ротема обстоятельны, неторопливы, эмоционально сдержанны, холодноват и звук его инструмента. При этом Ротем никогда не тянет одеяло на себя: скрипка и особенно фортепьяно солируют в его пьесах ничуть не реже саксофона. Это весьма интеллектуальная и несомненно талантливая музыка, которая должна доставить немало притных минут джазовым эстетам. © 2018 Daniel Rotem 2 CD 1st: 5 tks / 41 mins 2nd: 6 tks / 43 mins (Daniel Rotem – saxes; Miguel Atwood-Ferguson – 5 string vi; Miro Sprague – p; Alex Boneham – b; Roberto Giaquinto – dr; with Jeff Parker – g; Erin Bentlage – voc;) Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions Леонид АУСКЕРН