Daniel Rotem - Serenading The Future

Причудливо складывается у нашего сайта знакомство с творчеством нью-йоркского пианиста, композитора и бэнд-лидера Билла О’Конелла. Сначала это был его дуэтный альбом с саксофонистом Стивом Слеглом Power Of Two (Panorama, 2015), потом ...