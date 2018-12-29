Glen Boldman & The Philadelphia 5 - Glen Boldman & The Philadelphia 5

Внешне без особого изыска назван и этот ансамбль, и его альбом. Впрочем, одна «изюминка» в этом названии все же есть: лидер коллектива, барабанщик, композитор и педагог Бен Голдмен предпочел скаламбурить со своим именем и фамилией, отчего на обложке и появился «Глен Болдмен». А насчет Филадельфии – тут все без шуток, и сам Бен, и его партнеры, живут и работают в этом крупном и одном из старейших в США городе в штате Пенсильвания.
«Изюминок» в музыке, которую предлагает своим слушателям коллектив, гораздо больше. Альбом не очень велик по объему (около сорока минут), но составили его всего четыре весьма продолжительные по времени звучания композиции. Все они написаны Голдменом и каждая – в своем ключе. Объединяет эти композиции очень симпатичное сочетание чисто джазовой идиоматики мэйнстримовского толка с этническими мотивами. Особенно заметен такой сплав в финишной композиции с говорящим названием Klezmerica (и клезмерские мотивы тут представлены очень полновесно) и в стартовой пьесе под названием The Slizzard, где индийские мотивы выражены не столь явно. И эти, и две другие пьесы альбома, December 2017 и The Hip Dip, весьма многоплановы и многокрасочны по звучанию. Очень хороши оба духовика группы, трубач Салерни и тенор-саксофонист Беделл, гитарист Кросс, а вибрафон Курьяна вносит в ансамблевый саунд особое изящество. Ритм-группа, в которую входят сам Голдмен и басист Ноублс, действует далеко за рамками своих непосредственных задач. Скажем, очень энергичный грув в The Slizzard вырастает из прекрасного басового интро. Оценки достоинств тех или иных композиций будут, безусловно, субъективными, но для автора этих строк все же пиком альбома стала почти одиннадцатиминутная December 2017, очень красивая и лиричная композиция, в которой духовые, гитара и вибрафон плетут в сложном взаимодействии тончайшие кружева на прочной ритмической основе пары Голдмен-Ноублс.
Впервые услышав, благодаря этому релизу, Glen Boldman & The Philadelphia 5, во-первых, не жалею об этом знакомстве, а во-вторых был бы не прочь услышать филадельфийских джазменов и в их новых проектах. © 2018 4 tks / 39 mins (Ben Goldman – dr; Sam Nobles – b; Kevin Cross – g; Blayne Salerni – tp; Andrew Bedell – ts; Ian Kurian – vibe;) Линк предоставлен Kari-On Productions Леонид АУСКЕРН