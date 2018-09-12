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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Debra Mann - Full Circle. The Music of Joni Mitchell

стиль:
12.09.2018

Debra Mann - Full Circle. The Music of Joni Mitchell
Джони Митчелл любят многие, а уважают практически все. Великолепная исполнительница песен собственного сочинения, автор умных и тонких текстов, выразительница идеалов своего поколения (звучит очень высокопарно, но это так). А еще – человек очень неравнодушный к джазу. Митчелл работала с Пасториусом и Шортером, Мэтини и Брекером, а Чарли Мингусу, с которым она тоже работала, Джони даже посвятила в 1979 году одноименный альбом Mingus. Вообще, 70-е и 80-е годы прошлого века – самый плодотворный период в ее музыкальной карьере (позже она уже больше времени уделяла живописи, чем музыке). Именно музыка этой «золотой эры» Джони Митчелл составила программу альбома-трибьюта Full Circle американской вокалистки и пианистки Дебры Манн.

Музыкант и педагог из Род-Айленда, выпускница Беркли, она хорошо известна в Новой Англии, выступала с целым рядом больших джазменов, а со своим комбо записала три альбома (Full Circle – уже четвертый по счету). Музыку Джони Митчелл Дебра полюбила в молодости, как она говорит, Джони в своих песнях пела о том, что чувствовала сама Дебра, только не умела это выразить словами. И вот теперь Манн вместе со своими коллегами отдает дань уважения и признательности Митчелл, выпуская на Whaling City Sound (дебют Манн на этом весьма креативном лейбле) альбом с двенадцатью хитами Джони Митчелл в джазовой обработке. Время для издания подобрано очень грамотно: в ноябре текущего года Митчелл исполняется 75 лет: достойная дата и достойный подарок к ней.

Саунд альбома выглядит как минимум не тривиальным: пост-боп в инструментальной части и почти фолк-рок в вокале. Очень хороши саксофонист Говони, гитарист Ацолина, да и сама Дебра за роялем. Петь же она старается в манере, близкой самой Джони, но отнюдь не копируя ее: скажем, в двух композициях с мингусовской музыкой (с того самого вышеупомянутого альбома), Goodbye Pork Pie Hat максимально приближена к исполнению Митчелл, а в Dry Cleaner from Des Moines Дебра позволяет себе и продемонстрировать почти классический скэт. В программу вошли также такие громкие хиты Митчелл, как Big Yellow Taxi, Black Crow, Jericho, Blue и так далее. Знающий и любящий Митчелл – оценит, а любитель джаза безусловно не разочаруется.

© & (p) 2018 Whaling City Sound

12 tks / 65 mins

(Debra Mann – voc, p; Dino Govoni – sax, fl; Jay Azzolina – g; Dave Zinno – b; Marty Richards – dr; Paul Nagel – p (tks 8,11); Jerry Leake – perc (tks 9,11);

Диск предоставлен Mixed Media / Whaling City Sound

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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