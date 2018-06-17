Dialeto - Live with David Cross

В 2017 году бразильское трио Dialeto выпустило альбом Bartok In Rock со своими прог-роковыми интерпретациями музыки выдающегося венгерского композитора Белы Бартока. В одной из композиций к бразильским музыкантам присоединился известный британский скрипач, бывший участник легендарного коллектива King Crimson Дэвид Кросс. Благодаря любезности шефа нью-йоркского лейбла MoonJune Records Леонардо Павковича, обзор этого незаурядного проекта появился на нашем сайте. Но история получила продолжение.
В поддержку своего релиза Dialeto, естественно, провела серию концертов. В одном из них, состоявшемся в родном городе музыкантов Сан-Паулу 22 июля 2017 года, участвовал и Дэвид Кросс. Запись этого выступления превратилась в пятый по счету в дискографии Dialeto альбом, на сей раз концертный, названный, не мудрствуя лукаво, Live with David Cross.
Конечно же, концертные и студийные записи – это разные вещи. Красноречиво говорит об этом и разница во времени звучания: 38 минут - Bartok In Rock и 78 минут - Live with David Cross. Но дело не только в том, что партии солистов на концерте, когда есть full contact с публикой, получаются более развернутыми. Программы двух альбомов также существенно различаются. Из шести «Румынских народных танцев» Бартока (на студийном диске запечатлен весь этот цикл), на концерте исполнялись только 2,3 и 4-й. В отличие от студийного варианта с двумя пьесами из бартоковского цикла Mikrokosmos (ор.113 и ор.149), основанного на болгарском фольклоре, в Сан-Паулу исполнялся еще и «op. 78: Five Tone Scale» - очень неожиданная версия, в которой мне почудились и мотивы дальневосточной, возможно, китайской музыки. При этом ор.113 и op. 78 исполнялся уже квартетом – со скрипкой Дэвида Кросса. Играл он и в двух знакомых по Bartok In Rock пьесах Бартока - . An Evening in the Village и The Young Bride – как и в остальных пяти композициях концерта, которых в студийном диске просто не было. В них музыканты от Бартока перешли непосредственно к King Crimson: четыре вещи из репертуара группы и одна (Tonk) – из репертуара собственного ансамбля Кросса David Cross Band.
Нелепо делать какой-то выбор между двумя альбомами: они отлично дополняют друг друга. Но в концертном Live with David Cross вы можете получить удовольствие не только от глубины музыки Бартока в образцовой прог-роковой интерпретации Коэльо, Косты, Барли и Кросса, но и от музыки группы, внесшей фундаментальный вклад в развитие этого направления - King Crimson. Для меня The Talking Drum и Larks' Tongues in Aspic, Part Two стали одними из ярчайших моментов этого концерта. Гитарная работа Коэльо, драйв, умело нагнетаемый Костой и Барли, и виртуозная игра Кросса на скрипке делают Live with David Cross ярким эмоциональным событием для любого поклонника прог-рока. Постарайтесь его не пропустить. © 2018 Dialeto 13 tks / 78 mins (Nelson Coelho – g, mellotron guitar (tk 13); Gabriel Costa – bass g, voc (tk 10); Fred Barley - dr, voc (tks 9, 13); David Cross - vi (tks 5 - 13);) Линк предоставлен MoonJune Records Леонид АУСКЕРН