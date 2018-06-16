Dori Rubbicco - Stage Door Live!

C 1999 года родившийся в городе Битола македонец Кристо Родзевски живет и работает в Нью-Йорке. Кристо поет, играет на акустической гитаре, пишет музыку, в которой сливаются авангардный джаз, этника и фолк-рок, сам же сочиняя для нее ...