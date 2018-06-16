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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Dori Rubbicco - Stage Door Live!

стиль:
16.06.2018

Dori Rubbicco - Stage Door Live!
Вокальный джаз не так часто появляется в каталогах Whaling City Sound, но если Нил Вейс издает такой альбом, то он наверняка того стоит. А с представляемым нами альбомом Stage Door Live! вообще особый случай. Певица Дори Рубикко – один из руководителей Центра сценических искусств Zeiterion в Нью-Бедфорде, Массачусетс, а Дартмут, где располагается штаб-квартира Whaling City Sound, - это часть большого Нью-Бедфорда. Поет Дори в сопровождении квинтета Джона Харрисона III. Этот пианист – тоже из Нью-Бедфорда, и Нил Вейс в liner notes называет его национальным сокровищем Нью-Бедфорда. Более того, именно его имя стояло на обложке одного из первых альбомов, выпущенных лейблом Вейса. И, наконец, концертная запись, которую представляет собой Stage Door Live!, была сделана именно в Zeiterion в мае 2017 года. Как говорится, все звезды сошлись.

Но и без астрологии это очень достойный проект. Дори Рубикко – опытная вокалистка. Родом она из Новой Англии, музыкой и, в частности, джазом, увлекалась с детства, будучи младшей среди пяти сестер, которые тоже искали свой путь в различных видах искусства. Очень давно, еще с конца 70-х годов, Дори знакома и с Джоном Харрисоном III, так что их профессиональные контакты имеют большую историю. Впрочем, в начале своей карьеры Дори уехала в Калифорнию, пела в Лос-Анджелесе. Позже она много ездила по стране и выступала в качестве вокалистки с Miami Jazz Ensemble, трио Джеральда Уиггинса, Blues Train Band. Возвращение в родные края ознаменовало и возобновление сотрудничества с Джоном Харрисоном III.

Stage Door Live! – пятый в дискографии певицы и второй на Whaling City Sound альбом. Любопытно, что квинтет, аккомпанировавший ей на концерте в Zeiterion, был собран Харрисоном III специально под это событие. Некоторые музыканты, например, басист Уильям Майели и ударник Ярон Израэль, даже никогда ранее не играли вместе. Несмотря на это, квинтет звучит очень слаженно, в чем можно убедиться уже по стартовой композиции альбома Roman Sun, написанной Джоном и единственной чисто инструментальной пьесе, где саксофон, фортепьяно, ударные, гитара и опять саксофон десонстрируют очень приличный уровень звучания. А вот уже со следующей композиции и вплоть до конца альбома голоса инструментов ведет за собой Дори Рубикко. Начинает она с Imagine. Мне, выросшему на оригинальной версии Джона Леннона, непривычно было слышать джазовую аранжировку, но, должен признать, сделана она качественно и с уважением к оригиналу. Но в коллекции песен, представленной Дори, я все же отдаю предпочтение очаровательной босса-нове Жобима Two Kites, прекрасно исполненной Дори в классическом джазовом стиле Throw It Away Эбби Линкольн и ее пульсирующему скэту в Twisted от трио Lambert, Hendricks & Ross. С особым интересом слушал и единственную в программе собственную композицию Рубикко Right Here Waiting – и не был разочарован. На мой вкус, это один из лучших номеров в программе. А ее разнородность, как видно даже из этого небольшого перечисления, свидетельствует об универсальности таланта певицы. Зрители, собравшиеся в тот вечер в Zeiterion, явно не были разочарованы. Уверен, не будут скучать и слушатели альбома Stage Door Live!

© & (p) 2018 Whaling City Sound

11 tks / 67 mins

(Dori Rubbicco – voc; John Harrison III – p; William Miele – b; Yoron Israel – dr; Donn Legge – g; Bryan Steele – ts, ss; Ian Rubbicco Legge – cello;)

Диск предоставлен Whaling City Sound / Mixed Media

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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