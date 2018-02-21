Diane Moser - Birdsongs

Американской вокалистке Кэти Козинс опыта не занимать. Уроженка Хайленд-Парка, Мичиган, Кэти росла под звуки мотауновского варианта музыки соул, пышно расцветшего в те годы в близлежащем Детройте. Поэтому, когда она начала петь ...