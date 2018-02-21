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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Diane Moser - Birdsongs

стиль:
21.02.2018

Diane Moser - Birdsongs
И название альбома, и симпатичная птичка на обложке – не просто для красы, они имеют прямое отношение к его содержанию. Певчие птицы – давняя любовь пианистки из Нью-Йорка Дайаны Мозер. И любовь не абстрактная. Много лет Мозер любит импровизировать на свежем воздухе, слушая пение птиц, вступая в диалог с их трелями, тщательно записывая эти спонтанные импровизации и затем перекладывая их на язык инструментальной музыки. В этом она следует за одним из выдающихся музыкантов фри-джаза Эриком Дольфи, который в 1962 году в интервью для DownBeat рассказывал: «Дома, в Калифорнии, я часто играл вместе с птицами, которые высвистывали свои песни в ответ на мою игру. Мне приходилось останавливать то, над чем я работал, и играть вместе с птицами».

Дайана Мозер много лет возглавляет свой Composers Big Band, с которым выступали и Джейн Айра Блум, и Мишель Роузвумен, и Ховард Джонсон. Но, помимо этого, Мозер с удовольствием работает и в камерных составах, как это случилось и при записи данного альбома, где ей ассистируют флейтист Антон Деннер и басист Кен Филиано. Из девяти довольно больших по объему композиций семь написаны самой Дианой, но все без исключения вдохновлены пением птиц. Три из них связаны с голосами конкретных пташек. Например, If You’ll Call Me, Then I’ll Call You навеяна пением американской малиновки, а Hello – черношапочной гаички. Но и во всех остальных композициях центральное место занимает пение птиц. Особо тут надо отметить стартовую Birdsongs for Eric, посвященную Эрику Дольфи. Лично мне безоговорочно понравился весь альбом, но особенно теплые впечатления остались от пьесы Won’t You Come Out To Play.

Конечно же, в музыке трио Дайаны Мозер нет ничего от примитивного звукоподражания, хотя звучание флейты вроде бы к тому располагает. Дайана с коллегами играет очень тонкую, красивую и одухотворенную дыханием живой природы камерную музыку. Это, безусловно, джаз, и джаз высокого класса. Но если вам ближе академическая музыка, то, думаю, и вас Birdsongs не разочарует. Музыкальный импрессионизм Дайаны Мозер несет почти религиозное чувство восхищения красотой и единством музыки и природы.

© & (p) 2018 Planet Arts Records

9 tks / 78 mins

(Diane Moser – p; Anton Denner – fl, piccolo fl; Ken Filiano – b;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард

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