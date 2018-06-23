Disen Gage - Nature

Московская группа Disen Gage существует с 1999 года. За это время состав коллектива не раз менялся, были перерывы в существовании группы, но Disen Gage, тем не менее, составил дискографию из шести альбомов и приобрел репутацию команды, играющей очень качественный прог-рок. Приходится верить этому реноме на слово, так как мое знакомство с Disen Gage произошло на ее самом свежем, шестом альбоме Nature, с прог-роком ничего общего не имеющим. Возможно, это даже нелохо, так как некоего культурного шока, который он может вызвать у давних поклонников Disen Gage, у меня не возникало.
Плавающий формат группы к моменту записи Nature сузился до дуэта. Его составили два гитариста: Константин Мочалов, один из основателей Disen Gage, постоянно работающий в группе с самого начала, и Антон Ефимов, которого я неплохо знаю по другому московскому коллективу, где он работает вместе с мультиинструменталисткой Евгенией Сивковой, авангардному дуэту Der Finger, чьи работы последних лет регулярно освещались на нашем сайте.
Разумеется, Nature существенно отличается от музыки Der Finger, но эволюция Disen Gage в этом проекте явно пошла от традиционной для него музыки в сторону именно такого экспериментального авангарда, который характерен для стилистики второго ефимовского коллектива. Гитары обоих участников проекта заговорили в Nature в полный голос только в самом конце альбома, и заговорили мощно, с настоящим драйвом и экспрессией. В основном же звуковое пространство альбома заполнено электронными звучаниями, нашпигованными самыми разными конкретными звуками, соответствующим образом обработанными. Это пространство отнюдь не хаотично: в организации звука есть и своя логика, и свой нерв, и свои ритмические рисунки, а выстроено оно в соответствии с общей идеей проекта, где понятие Природа (Nature) носит глобальный характер.
Три композиции альбома – «Планеты», «Поезда» и «Животные» - отражают различные стороны этого понятия: Земля, наша планета, здесь предстает как субъект космических взаимодействий, как площадка техногенных воздействий на нее человеческой цивилизации и как место уникального биологического разнообразия ( и часто нарушаемого равновесия) живых организмов. Альбому преподнесено соответствующее притчево-сказочное либретто (прием, знакомый по всем работам Der Finger), из которого можно понять, что в первом треке интерпретируются на языке «земной музыки» голоса Земли и Юпитера, во второй использованы полевые записи на железнодорожной станции Москва-Сортировочная (первый «кирпичик» в фундаменте этого проекта), а в третьей фигурируют мистер Крокодил, мистер Медведь, миссис Жаба, дельфины и так далее, и так далее.
Слушать все это очень интересно. Nature получился очень не тривиальным, неожиданности поджидают вас на каждом шагу: скажем, наиболее эмбиентной выглядит, на мой вкус, самая «техногенная» вторая часть, хотя драматизма хватает и в ней, а наиболее драматичной – первая, «космическая», в третьей, «биологической» вроде бы все идет к катарсису, но вместо него следует тот яростный финал, о котором уже говорилось выше.
И последнее. Альбом я … не слушал. Я его смотрел. Антон Китаев из БНиЛ Рекордс прислал вместе с линком аудиозаписи и ссылку на великолепный визуальный ряд к альбому, созданный художницей Александрой .noa (если я правильно представил ее ник). Смотреть Nature оказалось очень здорово, так что с удовольствием делюсь ссылкой с нашими читателями:
Никогда не подозревал, что брутальную жесткость хита рок-группы Slade начала 70-х годов Cum On Feel the Noize можно переплавить в изящную танцевальную мелодию в духе свинговых оркестров 30-х годов! Английская джазовая вокалистка Беверли ...
Причудливо складывается у нашего сайта знакомство с творчеством нью-йоркского пианиста, композитора и бэнд-лидера Билла О’Конелла. Сначала это был его дуэтный альбом с саксофонистом Стивом Слеглом Power Of Two (Panorama, 2015), потом ...
Дискография опытнейшего американского трубача Боба Артурса прирастает благодаря плодотворным контактам с диаспорой с постсоветского пространства. Началось все пять лет назад с альбома, записанного Артурсом для своих друзей Светланы и Юрия ...