Dongfeng Liu - China Caribe

Один из продюсеров этого альбома и автор liner notes, обладатель нескольких Грэмми и Латинских Грэмми Кабир Сегел пишет: «Вы никогда не слышали ничего подобного China Caribe. Я тоже». Полностью солидарен с этим мнением. Я тоже никогда не слышал такой музыке и, вдобавок, знаю крайне мало о культурных и исторических контактах двух столь разных регионов: Китая и островов Карибского бассейна. Оказывается, они начались еще в 60-х годах ХIХ века, когда гонимые нуждой китайские эмигранты начали достаточно массово перебираться в Западное полушарие. Они появились и в США, и в Канаде, но на какой-то период «столицей» китайских эмигрантов стала Гавана.
Современный китайский пианист и композитор Лю Донфен обратился к теме китайско-карибских контактов, представив изданный 8 июня на Zoho Music альбом, сонористическая необычность которого способна удивить самого пресыщенного слушателя. Но дело, разумеется, не только в экзотических звучаниях, а в подлинном и очень убедительном синтезе джаза, традиций китайской музыки и латинских ритмов. Такой эксперимент логично продолжает предыдущую творческую практику этого музыканта. Лю родился на северо-востоке Китая, в Шэньяне, провинция Ляонин. Он получил классическое образование, а позже увлекся джазом в целом и латинскими его разновидностями в частности. Лю постигал тонкости этой музыки непосредственно на месте, продолжив свою учебу в Гаване. Свое мастерство ему даже довелось демонстрировать перед руководителями обоих стран – Си Цзинпином и Раулем Кастро. И вот – новый шаг, альбом China Caribe.
Все композиции для этого проекта написал сам Лю Донфен. Основными его партнерами при записи альбома стали представители латинского джаза – известный перкуссионист венесуэльского происхождения Роберто Кинтеро, пуэрториканский басист Джон Бенитес и ударник Фрэнсис Бенитес. В отдельных треках помогают Лю и китайские музыканты: исполнительницы на национальных струнных инструментах Мин Сяофэн и Ян Фейфей, а в стартовом треке In The Clouds – пекинская фолк-группа Hanggai Band, состоящая из монголов из Внутренней Монголии и непосредственно китайцев (ханьцев) и продвигающая на китайской сцене музыку монгольских степей.
Эта самая стартовая композиция, где под фанковые ритмы бас-гитары и ударных звучит горловое пение и монгольский струнный инструмент моринхуур (англоамериканский мир называет его чаще horsehead fiddle), своей экспрессией, буйством красок и невроятным обаянием сразу отправляет слушателя, пользуясь боксерской терминологией, в состояние грогги, из которого его на время выводят несколько следующих пьес. В Mirror Images явно больше джаза и латины, в I Know You прежде всего обращаешь внимание на незаурядное мастерство Лю-пианиста, а его композиторский трибьют Колтрейну Coltrane’s Tune – это модальный джаз с отсылками к Countdown и даже к дэвисовской Tune Up. Но зато Colorful Clouds Chasing the Moon, где фортепьяно модерирует звучания китайской пипы и афро-кубинской ритмики, и Fisherman’s Song At Dusk с каким-то неземным звучанием эрху – это настоящий синтез китайской и карибской музыки. Своего апогея он достигает, на моей взгляд, в пьесе Arcadia с солирующими фортепьяно и пипой на фоне типично джаз-роковой подосновы. Пипа вдобавок придает музыке оттенок некоей сладкой грусти, соотносящейся с недостижимостью пасторального благоденствия в несуществующей Аркадии. И в финале Лю потчует слушателя мощными грувами диалога фортепьяно и баса в самой длинной композиции Moophy, словно подводя эффектную черту альбому, который стал для меня (думаю, и для всех, кто его услышит) настоящим открытием. © & (p) 2018 Zoho Music 8 tks / 58 mins (Dongfeng Liu – p; John Benitez – el.b, ac.b; Roberto Quintero – perc (tks1-5, 7); Francis Benitez – dr; Min Xiaofen - ruan (tk1), pipa (tks 3, 5); Feifei Yang – erhu (tk 7); Special Guests: Hanggai Band - Mongolian horsehead fiddle, Mongolian throat singing (tk1);) Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид АУСКЕРН