Dongfeng Liu - China Caribe

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2018г.

Dongfeng Liu - China Caribe

стиль:
10.06.2018

Dongfeng Liu - China Caribe
Один из продюсеров этого альбома и автор liner notes, обладатель нескольких Грэмми и Латинских Грэмми Кабир Сегел пишет: «Вы никогда не слышали ничего подобного China Caribe. Я тоже». Полностью солидарен с этим мнением. Я тоже никогда не слышал такой музыке и, вдобавок, знаю крайне мало о культурных и исторических контактах двух столь разных регионов: Китая и островов Карибского бассейна. Оказывается, они начались еще в 60-х годах ХIХ века, когда гонимые нуждой китайские эмигранты начали достаточно массово перебираться в Западное полушарие. Они появились и в США, и в Канаде, но на какой-то период «столицей» китайских эмигрантов стала Гавана.

Современный китайский пианист и композитор Лю Донфен обратился к теме китайско-карибских контактов, представив изданный 8 июня на Zoho Music альбом, сонористическая необычность которого способна удивить самого пресыщенного слушателя. Но дело, разумеется, не только в экзотических звучаниях, а в подлинном и очень убедительном синтезе джаза, традиций китайской музыки и латинских ритмов. Такой эксперимент логично продолжает предыдущую творческую практику этого музыканта. Лю родился на северо-востоке Китая, в Шэньяне, провинция Ляонин. Он получил классическое образование, а позже увлекся джазом в целом и латинскими его разновидностями в частности. Лю постигал тонкости этой музыки непосредственно на месте, продолжив свою учебу в Гаване. Свое мастерство ему даже довелось демонстрировать перед руководителями обоих стран – Си Цзинпином и Раулем Кастро. И вот – новый шаг, альбом China Caribe.

Все композиции для этого проекта написал сам Лю Донфен. Основными его партнерами при записи альбома стали представители латинского джаза – известный перкуссионист венесуэльского происхождения Роберто Кинтеро, пуэрториканский басист Джон Бенитес и ударник Фрэнсис Бенитес. В отдельных треках помогают Лю и китайские музыканты: исполнительницы на национальных струнных инструментах Мин Сяофэн и Ян Фейфей, а в стартовом треке In The Clouds – пекинская фолк-группа Hanggai Band, состоящая из монголов из Внутренней Монголии и непосредственно китайцев (ханьцев) и продвигающая на китайской сцене музыку монгольских степей.

Эта самая стартовая композиция, где под фанковые ритмы бас-гитары и ударных звучит горловое пение и монгольский струнный инструмент моринхуур (англоамериканский мир называет его чаще horsehead fiddle), своей экспрессией, буйством красок и невроятным обаянием сразу отправляет слушателя, пользуясь боксерской терминологией, в состояние грогги, из которого его на время выводят несколько следующих пьес. В Mirror Images явно больше джаза и латины, в I Know You прежде всего обращаешь внимание на незаурядное мастерство Лю-пианиста, а его композиторский трибьют Колтрейну Coltrane’s Tune – это модальный джаз с отсылками к Countdown и даже к дэвисовской Tune Up. Но зато Colorful Clouds Chasing the Moon, где фортепьяно модерирует звучания китайской пипы и афро-кубинской ритмики, и Fisherman’s Song At Dusk с каким-то неземным звучанием эрху – это настоящий синтез китайской и карибской музыки. Своего апогея он достигает, на моей взгляд, в пьесе Arcadia с солирующими фортепьяно и пипой на фоне типично джаз-роковой подосновы. Пипа вдобавок придает музыке оттенок некоей сладкой грусти, соотносящейся с недостижимостью пасторального благоденствия в несуществующей Аркадии. И в финале Лю потчует слушателя мощными грувами диалога фортепьяно и баса в самой длинной композиции Moophy, словно подводя эффектную черту альбому, который стал для меня (думаю, и для всех, кто его услышит) настоящим открытием.

© & (p) 2018 Zoho Music

8 tks / 58 mins

(Dongfeng Liu – p; John Benitez – el.b, ac.b; Roberto Quintero – perc (tks1-5, 7); Francis Benitez – dr; Min Xiaofen - ruan (tk1), pipa (tks 3, 5); Feifei Yang – erhu (tk 7); Special Guests: Hanggai Band - Mongolian horsehead fiddle, Mongolian throat singing (tk1);)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН
Расскажи друзьям:


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Венесуэла, Китай, Пуэрто-Рико
музыкальный стиль
Латинский джаз, этно-джаз

Еще из раздела издано в 2018г.

Ivan Sobolev - Delicious Blues

  • стиль: блюз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: современный блюз
  • страна: Россия
Delicious Blues – уже не первая работа еще весьма молодого российского пианиста и композитора Ивана Соболева. В прошлом году Иван только перешагнул двадцатипятилетний рубеж. Живет он в Тольятти, здесь окончил по классу фортепьяно ...
подробнее
10.06.2018

J.Peter Schwalm - How We Fall

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: авангард, эмбиент
  • страна: Великобритания, Германия, Норвегия
Глубокое погружение в мир электронной музыки от большого ее мастера. Немецкий музыкант и композитор Ян Петер Швальм родился во Франкфурте-на-Майне в 1970 году и живет там по сей день. По музыкальному образованию он ударник. Практически с ...
подробнее
10.06.2018

James Weidman - Spiritual Impressions

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, госпел
  • страна: США
Всегда любил афроамериканскую духовную музыку – госпелс и спиричуэлс. По эмоциональной силе эта музыка, на мой вкус, сравнима с самыми великими произведениями европейской классической музыки. В этих песнях-молитвах черных рабов с ...
подробнее
10.06.2018
© 2018 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com