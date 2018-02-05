Hughes Smith Quintet - Motion

Многие американские города имеют устоявшиеся прозвища. Все знают Большое Яблоко (Нью-Йорк) или Город Ветров (Чикаго). Есть свое прозвище и у Детройта. Его называют Город Моторов или просто Мотаун. И когда ансамбль из Детройта именует свой альбом Motion, то есть «Движение», это выглядит очень логичным. Для Hughes Smith Quintet, существующего с 2013 года, это уже третий альбом. Возглавляют этот коллектив два духовика – саксофонист Джеймс Хьюз (в Motion он играет на «высокоголосых» саксофонах – альте и сопрано) и трубач Джимми Смит (он играет помимо собственно трубы еще и на корнете и флюгельгорне). Как видите, уже только два лидера обеспечивают своими инструментами многоцветье тембральных красок. А ведь есть еще и ритм-группа (Фил Келли – фортепьяно и клавиши, Такаши Лио – контрабас и Нэйт Уинн – ударные), которая в этом квинтете отнюль не ограничивается своими прямыми функциями, а принимает активное участие в разработке ансамблевого саунда. И название Motion может иметь в данном случае и другое, чисто музыкальное значение: квинтет Хьюза-Смита – очень динамичный коллектив, играющий музыку, где на движениии построено очень многое.
В принципе музыканты из Детройта ориентированы на музыку 50-х и начала 60-х годов, старый добрый хард-боп, который был очень популярен в те годы в их городе. Но, играя его шестьдесят лет спустя и обладая опытом, накопленным джазом за эти годы, просто невозможно ограничиваться повторением старых идиом. Да это было бы элементарно не интересно для талантливых людей, каковыми, несомненно, являются музыканты квинтета. И в их исполнении хард-боп излагается на вполне современном, живом, не архивном языке, что делает прослушивание Motion весьма приятным.
У каждой из десяти композиций альбома, авторство которых лидеры поделили между собой, - свое лицо. Открывает альбом пьеса The Runaround, где вступительное интро контрабаса задает всей композиции мощный драйв и чередующиеся соло обоих лидеров звучат очень «горячо», словно подстегиваемые фанковым ритмом. В Intersections в диалог духовых весьма активно вмешивается фортепьяно, порой перехватывая у них инициативу. Waxwing запомнился, помимо прочего, лиричной игрой басиста Лио. Композиция Sidamo показалась мне одной из самых ярких на диске: тут хорошо все – и работа ударных Нэйта Уинна, и унисонная игра Хьюза и Смита, и филигранная работа Келли, и сольная партия Хьюза. Вновь эффектно проявил себя Фил Келли уже на Фендере в Wanting More, опять выходя на авансцену вместе с лидерами квинтета. Gig Fries - это полутораминутный сольный бенефис Нэйта Уинна с одобрительной саксофонной репликой Смита в финале. А весь альбом заканчивается примерно так же, как и начинался – фанковым водопадом грувов в Chips & Slaw. В итоге – все три четверти часа – как на одном дыхании! Проверено на себе!
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