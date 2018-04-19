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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Gregory Generet / Richard Johnson - 2 Of A Kind

стиль:
19.04.2018

Gregory Generet / Richard Johnson - 2 Of A Kind
Долгое время творческие дороги двух американских джазовых исполнителей, певца Грегори Джинерета и пианиста Ричарда Джонсона, не пересекались. Голос Джинерета звучал в лучших джазовых клубах Нью-Йорка - Dizzy’s Club Coca Cola, Joe’s Pub, The Kitano, а в Smoke он в течение трех лет выступал постоянно. Нью-йоркский джазовый журнал Hot House номинировал Грегори на звание лучшего джазового вокалиста. Будучи еще и популярным телеведущим, Джинерет является трехкратным обладателем премии Эмми, он прекрасно готовит и вполне мог бы работать шефом в престижном ресторане. Пианист, аранжировщик и композитор Ричард Джонсон сформировал свой джазовый стиль под влиянием творчества Рона Картера, Уэйна Шортера и Херби Хэнкока. В начале 2000-х годов он работал в септете Уинтона Марсалиса. Есть в его карьере и такой занятный факт, как работа в качестве музыкального директора Национальной баскетбольной ассоциации в Атланте.

А в 2014 году пути Грегори и Ричарда пересеклись в таком экзотическом месте, как клуб Jazz at Lincoln Centre Doha в столице Катара. Работая здесь совместно в течение трех лет, музыканты превратили его в один из самых «горячих» джазовых центров Ближнего Востока, а заодно обнаружили, что прекрасно взаимодействуют друг с другом, наработав обширную совместную программу. С этим ближневосточным опытом, вернувшись в Штаты, Джинерет и Джонсон воплотили его в выходящий в начале июня на лейбле AFAR Music первый совместный альбом 2 Of A Kind.

В программу альбома вошло 12 композиций, включающих как авторскую музыку Ричарда Джонсона, так и известные стандарты в его аранжировке. Джинерет, обладатель красивого глубокого голоса с бархатными оттенками, заставляющими вспоминать Нэт Кинг Коула, предстает здесь, как певец классического джазового стиля. Одинаково уверенно он чувствует себя и в балладном репертуаре (Face It, I Will Wait For You), и в более динамичных треках (We Can Make A Change, Mr. Kicks). Это old school, как в части вокала, так и в части музыкального сопровождения, в своих лучших проявлениях. Для записи альбома помимо ритм-группы были привлечены два духовика: трубач Фредди Хендрикс и саксофонист Джонатан Бишей. Запомнился их отличный диалог в той же We Can Make A Change, а также соло Бишея в I Don’t Know What To Do и басиста Барри Стивенсона в You’d Be So Nice To Come Home To. Джонсон же в полной мере проявил в этой программе не только свои таланты композитора и аранжировщика, но и мастерство исполнителя. Альбом без каких-то революционных изысков, но готовый принести массу положительных эмоций поклонникам классического джаза – так я бы сформулировал впечатления от 2 Of A Kind.

© & (p) 2018 AFAR Music

12 tks / 60 mins

(Gregory Generet – voc; Richard Johnson – p; Freddie Hendrix – tp; Jonathan Beshay – ts, ss; Barry Stephenson – b; Henry Conerway – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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