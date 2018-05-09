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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Geof Bradfield - Yes, and... Music for Nine Improvisers

стиль:
09.05.2018

Geof Bradfield - Yes, and... Music for Nine Improvisers
Имя самого Джофа Брэдфилда и некоторых его коллег по записи альбома Yes, and... Music for Nine Improvisers наши читатели могли встречать и раньше в обзорах работ чикагских джазовых музыкантов, например, Festival (2016) Мэтта Юлери. Техасец по рождению, Брэдфилд уже давно живет в Чикаго, преподает в Университете Северного Иллинойса, много играет с местными и не местными музыкантами, список его коллабораций весьма впечатляющ. Джоф участвовал в записи более пятидесяти джазовых альбомов, а его собственная дискография с выпуском на известной фирме Delmark альбома Yes, and... Music for Nine Improvisers достигла уже цифры в семь авторских проектов.

Название новой работы может показаться вам несколько странным. Дело в том, что первая часть этого названия заимствована у одного из спектаклей Compass Players, хорошо известной в США театральной труппы, работающей на принципах импровизационного театра и ставящей преимущественно комедийные скетчи. Аналогии проекта Джофа Брэдфилда и практики Compass Players идут и дальше только названия. Наряду с большими, объемными сочинениями Джофа, заранее сочиненными и аранжированными (Anamneses, к примеру, звучит целых 14 минут), тут есть и короткие пьесы-скетчи, полностью отданные во власть импровизационного творчества исполнителей. Ну, а со второй частью названия все очевидно: Брэдфилд собрал для записи альбома нонет, девять музыкантов – импровизаторов. Другой вопрос, что полным составом нонет звучит только в четырех композициях, в остальных играет та или иная группа исполнителей.

Целый ряд композиций альбома названы подчеркнуто в академическом духе: «Прелюдия», «Хорал», «Остинато», «Чакона». И в музыке, которую играют Джоф с коллегами трудно, практически невозможно, провести грань между новым джазом и новой академической музыкой. Главной для нее остается импровизационная основа. Сам Брэдфилд как бы подает пример первым треком, Prelude, где он играет только в сопровождении ритм-группы: контрабас и ударные. Самое же сильное впечатление на меня произвела упомянутая пьеса Anamneses, в которой есть и некие этнические следы. Особенно хороши здесь трубач Рас Джонсон и флейтистка Анна Уэбб. Этника уже очевидно властвует и в финальной композиции Forro Hermeto, сыгранной полным составом исполнителей и посвященной изваестному бразильскому джазовому композитору Эрмето Паскуалю. Из партнеров Брэдфилда отмечу еще и гитариста Скотта Гессе, интересно солирующего в In Flux и Ostinato. В целом альбом явно ждет подготовленного слушателя, эта работа, интересная и серьезная, требует к себе и соответствующего отношения.

© & (p) 2018 Delmark Records

8 tks / 52 mins

(Geof Bradfield – ts, ss, bass cl; Greg Ward – as; Anna Webbe – fl, bass fl, ts; Russ Johnson, Marquis Hill – tp; Joel Adams – tb; Scott Hesse – g; Clark Sommers – b; Dana Hall – dr, perc;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард, академическая музыка

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