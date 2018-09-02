Greg Diaz &The Art Of Imagination Jazz Orchestra - Begin The Agora

Американский басист Ивен Сальвасьон Левин родился в Нью-Джерси. Необычное имя? Да, звучит странновато. Дело в том, что отец Ивена – еврей, а мать – филлипинка, отсюда и такое необычное сочетание. Впитав себя наследие двух очень ...