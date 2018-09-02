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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Greg Diaz &The Art Of Imagination Jazz Orchestra - Begin The Agora

стиль:
02.09.2018

Greg Diaz &The Art Of Imagination Jazz Orchestra - Begin The Agora
Агора – это рыночная площадь в древнегреческих полисах, а заодно так стали называть и собрания граждан полиса, которые там проходили. Очевидно, Begin The Agora, название дебютного альбома Грега Диаса и его The Art Of Imagination Jazz Orchestra надо понимать так: «Народ! Мы наконец-то вышли на площадь со своей музыкой, приходите слушать!»

Альбом дебютный, но сам Грег Диас, тенор-саксофонист, кларнетист и вокалист, - далеко не новичок. Грег родился и живет во Флориде, в городе Бойнтон Бич. Диас выступал и гастролировал с Филом Вудсом, Тито Пуэнте, Беном Кингом, The Temptations, пел в вокальном джазовом квартете Mad Romance. В Южной Флориде он – заметная фигура на местной сцене, где выступает в качестве организатора разных музыкальных проектов. Его The Art Of Imagination Jazz Orchestra – один из них, и Begin The Agora представляет программу из пяти треков, в которую вошли три пьесы Диаса и две композиции Кевина Юбенкса и Neville Brothers в его аранжировках. Состав из 17 человек, который ее исполняет, - коллектив из опытных музыкантов, у многих их которых есть и свои проекты. Как и следует ожидать для бэнда из Флориды, здесь немало парней латинского происхождения, как и сам Диас, но есть и пианист (и отличный пианист!) с типично финской фамилией Турунен.

Мне кажется, если на виртуальной агоре соберутся любители биш-бэндового джаза, альбом их не разочарует. Тут вас ждут интересные пьесы с хорошим драйвом (особенно в третьем треке), яркие соло – самого Диаса, гитариста Дэвиса, пианиста и клавишника Турунена, духовиков оркестра, и то хорошее, даже праздничное настроение, которое может подарить только классный джаз.

© & (p) 2018 AOI Group

5 tks / 37 mins

(Greg Diaz- ts, cl, lead voc; Ismael Vergara, Manny Echazabal – as, cl; Scott Klarman – ts; Mike Brignola – bars; Jesus Mato, Doug Michels, Seth Merlin, Kevin Wilde – tp; Russell Freeland, Jason Pyle, Tom Warfel, Michael Nunez – tb; Eero Turunen – p, keib; Christian Davis – g; James McCoy – ac.b, el.b; Matt Calderin dr, perc;)

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Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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