Gene Ess - Apotheosis

В 2016 году, с альбома Absurdist Theater, началось для нашего сайта знакомство с творчеством живущего в Нью-Йорке японского гитариста и композитора Джина Эсса (его полное имя Джин Эсс Шимосато). Тогда же были приведены и биографические подробности, в которых немакло ярких страниц, включавших сотрудничество с Рашидом Али, Карлосом Сантаной, Кларком Терри. И вот, два года спустя, представляем новый альбом Джина под названием Apotheosis. Как и предшественник, он был записан с постоянным квинтетом Эсса, который по названию его дебютного проекта именуют еще Fractal Attraction. Квинтет существует с 2013 года, и Apotheosis стал уже четвертым его альбомом.
По сравнению с Absurdist Theater в составе квинтета произошло только одно изменение: позицию за роялем вместо кубинца Мануэля Валеры занял швейцарский пианист Себастьен Амман. Так что, интернациональный характер ансамбля сохранился: рядом с Эссом по-прежнему и хорватская вокалистка Тана Алекса, и японский басист Ясухи Накамура, и американский барабанщик Кларенс Пенн, а работают они все вместе в городе, который справедливо считается джазовой столицей всего мира - Нью-Йорке.
В альбом вошло восемь новых композиций Джина Эсса. Как никогда ранее, он особенно много внимания уделил воспоминаниям о родине. Задумчивая, лиричная композиция с философским названием Sands Of Time (Okinawa) посвящена острову, на котором прошло детство Джина. Контрастно поотношению к ней выглядит пьеса Tokyo Red, посвященная городу, где Эсс родился: динамика, мощный грув, темп передают стремительный ритм жизни одного из крупнейших городов планеты. И, наконец, Fireflies Of Hiroshima – размышления о трагедии, сделавшей название этого японского города символическим. А рядом с этими «японскими» стоят «общечеловеческие» композиции, среди которых отмечу Same Sky, этюд в блюзовых тонах Bluesbird, и мою персональную вершину альбома – финальную пьесу Two Worlds.
Саунд квинтета показался мне несколько более разнообразным, чем в предшествующем альбоме. По-прежнему главными солирующими инструментами в нем являются гитара Эсса (напомнившая Скофилда) и голос Алексы. Силлабический вокал этой певицы и ее техника инструментализации голоса просто на высочайшем уровне! Амман, возможно, не столь эффектен, как Валера, но надежен, точен и, несомненно, глубок. А вот Накамура и Пенн получили явно больше пространства для самовыражения. Стилистика музыки квинтета не изменилась: это все то же широкое поле между мэйнстримом и авангардом. И, похоже, Джин Эсс видит тут еще много «невспаханных» участков. © & (p) 2018 SIMP Records 8 tks / 54 mins (Gene Ess – g; Thana Alexa – voc; Sebastien Ammann – p; Yasushi Nakamura – b; Clarence Penn – dr;) Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions Леонид АУСКЕРН