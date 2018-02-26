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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Ian Boddy / Erik Wøllo - Meridian

стиль:
26.02.2018

Ian Boddy / Erik Wøllo - Meridian
Первая для нашего сайта встреча с творчеством Айена Бодди и Эрика Волло. Оба музыканта – люди одного поколения, но их путь в музыку складывался по-разному. Сегодня один из самых легендарных британских электронщиков, в конце 70-х годов прошлого века Айен Бодди учился на биохимика в Ньюкасле. Все переврнуло знакомство с творчеством немецкой группы Tangerine Dream и других представителей немецкой школы электронного рока. Она так захватила Айена, что он с головой ушел в самостоятельные эксперименты с аналоговыми синтезаторами, любовь к которым питает по сей день. С этого началась его долгая и славная карьера в электронной музыке. Сначала он записывал кассеты, затем – диски на основанном им лейбле Something Else Records, а с 1999 года записывает свои работы, а также работы, таких мастеров, как Тетсу Иноуэ, Роберт Рич и многих других. Среди его партнеров – и норвежец Эрик Волло. Он начал играть на гитаре в 11 лет, увлекался сначала прог-роком, с 1980 года профессионально играл в целом ряде коллективов, исполнявших джаз-рок, а с 1984 года занялся сольным творчеством.

Бодди и Волло сблизила общая любовь к музыке эмбиент. Meridian – уже третий их совместный диск. Полное взаимопонимание помогает музыкантам создавать впечатляющие звуковые пейзажи, где звучание синтезаторов и гитар сливается в гармоничные, даже величественные работы, насыщенные при этом внутренней энергетикой. Обычно я пишу обзоры, только прослушав ту или иную работу полностью. На сей раз агентство 7d Media предоставило промо-линк только с несколькими треками. Однако, и титульная пьеса, и Diaspora, и Rescue произвели столь сильное впечатление, что я решил поделиться информацией об этом релизе с нашими читателями. Думаю, для тех из них, кто предпочитает электронный эмбиент, Meridian от англо-норвежского дуэта доставит немало приятных минут при прослушивании.

© & (p) 2018 DIN Records

11 tks / 58 mins

(Ian Boddy – Serge & Eurorack modular synthesizers, Moog Voyager, Ableton Live; Erik Wøllo – PRS & Gibson electric g, Martin & Ibanez acoustic g, Roland guitar synths & Oberheim OB-6;)

Линк предоставлен 7d Media

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Норвегия
музыкальный стиль
эмбиент

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