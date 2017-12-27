Hart, Scone & Albin - Leading the British Invasion

Когда американцы говорят о «британском вторжении» (а этот термин у них давно стал выражением нарицательным), это не означает, что они вспоминают Войну за Независимость или Англо-американскую войну начала XIX века. Это понятие родилось в середине 60-х годов на фоне ошеломляющего успеха на американском рынке целой волны британских исполнителей рок-музыки во главе с великолепными The Beatles. Редкий случай в истории, когда Америка высоко оценила успех «чужих» на «своем поле». И вот, во втором десятилетии ХХI века, трое американских музыкантов посвятили целый альбом «британскому вторжению», но не тому, из 60-х годов, а совершенно новой волне современных британских исполнительниц (вот такой феминистский уклон!) рок и поп-музыки, чью музыку, также получившую успех в Штатах (но, все же не столь грандиозный), они решили интерпретировать в формате классического для американского джаза и блюза органного трио и в ритмах джаза, блюза, рока и музыки соул.
Кто они? Опытнейший гитарист Джон Харт 16 лет постигал секреты джаза и блюза с блистательным органистом Джеком МакДаффом и еще 20 лет шлифовал мастерство игры в биг-бэнде в оркестре Марии Шнайдер. Органист Адам Сконе, виртуоз Хэммонд-органа, и барабанщик Руди Альбин Петшауэр вместе работали в фанк-группе The Sugarman Three. В liner notes совместного проекта Leading the British Invasion все трое отдают должное мастерству друг друга, но мне из текстов всех трех больше всего запомнилось афористичное высказывание Альбина: «С правильными музыкантами классическое трио с Хэммонд-органом, возможно, является самым эклектичным и универсальным малым ансамблем в американской музыке». Хорошо сказано! Прослушав альбом, могу с уверенностью говорить: Hart, Scone & Albin – правильные музыканты, а их трио действительно универсально.
Судя по программе альбома, наибольшее впечатление на его создателей произвела безвременно покинувшая этот мир Эми Уайнхауз. Здесь две ее композиции (Rehab и Back To Black), а также знаменитый джазовый стандарт Body And Soul, который она исполнила в дуэте с Тони Беннеттом. Нравится музыкантам и музыка Адели: они интерпретировали ее Turning Tables и Rolling in the Deep. Есть в программе композиции Джосс Стоун, Сэйд и других британских див. Как знак горячей симпатии к бывшей метрополии, трио исполнило и одну композицию Джона Харта с говорящим названием Blues For The U.K. При нескольких вполне достойных сравнительно медленных композициях, вроде The Look of Love или той же Turning Tables, все же подлинная стихия Hart, Scone & Albin – это темп, драйв, виртуозные соло хэммонд-органа, одновременно успешно заменяющего отсутствующий бас, и четкие гитарные линии. При этом трио от трека к треку варьирует и стилистику своих каверов. Скажем, играя Rolling in the Deep, оно перевоплотилось, по словам Харта, в знаменитый хендриксовский Band of Gypsies, а из Rehab получился сочнейший блюз. Очень «горячий» альбом от Hart, Scone & Albin, перед этим новым «британским вторжением» просто невозможно устоять! © & (p) 2018 Zoho Music 11 tks / 65 mins (John Hart – g; Adam Scone – Hammond org; Rudy Albin Petschauer – dr;) Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид АУСКЕРН