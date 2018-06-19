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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Hendrik Meurkens / Bill Cunliffe - Cabin In The Sky

стиль:
19.06.2018

Hendrik Meurkens / Bill Cunliffe - Cabin In The Sky
Даже если вы «не в теме», и имена создателей альбома Cabin In The Sky, обозначенные на обложке вам ничего не говорят, то сама обложка (очень классная на мой вкус!) исчерпывающе рассказывает о его содержании: фортепьяно, у которого вместо клавиатуры – губная гармоника. Да, это дуэт пианиста и харпера, а нашим читателям те самые имена наверняка неплохо известны: работы и Хендрика Меркенса, лучшего в современном джазе исполнителя на губной гармонике, и Билла Канлифа, пианиста, композитора и аранжировщика, лауреата Грэмми, появлялись в нашем «CD-Обзоре», а, что касается Меркенса, - то не один раз.

Меркенс и Канлиф, почти ровесники, давно в джазе и прекрасно знают друг друга. Очень долго они собирались оказаться вместе в студии для записи совместного проекта, и вот час для него настал. Подсознательно, готовясь к нему, оба мастера ориентировались на такой же дуэт фортепьяно и губной гармоники своих великих предшественников, Affinity Тутса Тиллеманса и Билла Эванса. Мне же, слушая Cabin In The Sky, было интересно сравнивать его с другим дуэтным альбомом, который довелось рецензировать несколько лет назад: Junity Меркенса и российско-американского пианиста Миши Цыганова. Как мне показалось, работа дуэта Меркенс – Канлиф в большей степени ориентирована на джазовую традицию.

В программу альбома вошли вещи современных джазовых классиков Шортера (Miyako ) и Завинула (Young and Fine ), почти обязательная для такого поклонника бразильского джаза, как Меркенс, композиция короля босса-новы Жобима (Wave ), собственные композиции Меркенса (Afternoon, Prague In March), но более всего – мелодии из кинолент и бродвейских мюзиклов (Ode to Billie Joe, Invitation, Speak Low, Cabin In The Sky). О мастерстве обоих исполнителей говорить, видимо, просто неуместно: это надо слушать, и лучше не один раз. Могу говорить только о субъективных впечатлениях. В силу давней любви к блюзу, особенно много эмоций вызвала классная версия Ode to Billie Joe, композиции, сочиненной еще в 1967 году полузабытым певцом Бобби Джентри. И совершенно неожиданным оказалось сочетание босса-новы Жобима с вплетенной в ее ткань темой знаменитого хита Deep Purple Smoke on the Water. В общем, все это обязательно стоит услышать!

© & (p) 2018 Height Advantage

11 tks / 57 mins

(Hendrik Meurkens – harmonica; Bill Cunliffe – p)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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