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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Kris Adams - We Should Have Danced

стиль:
28.08.2018

Kris Adams - We Should Have Danced
Колледж Беркли – знаменитая на весь мир кузница джазовых кадров. Они встретились здесь в 1981 году, а через шесть лет поженились. Он был профессором, руководил программой по развитию музыкального слуха у студентов, считался прекрасным педагогом. Кроме того он сочинял музыку и стихи, делал аранжировки, играл на фортепьяно, пел. А еще он очень любил птиц, и поручал своим студентам записывать нотами их пение. Для нее при всей занятости преподаванием пение, джазовый вокал было главным увлечением. При его поддердке она выпустила два альбома, в 1999 и 2002 годах. Жизнь сложная штука: в 2006-м, прожив вместе 19 лет, они перестали быть мужем и женой, но сохранили на удивление дружеские отношения. Правда, свой третий альбом она делала уже с другим партнером. А в 2012 году он неожиданно умер, еще совсем не старым человеком, всего в 60 лет. Его памяти она решила посвятить свою новую работу. Этот альбом, We Should Have Danced, на обложке которого летят столь любимые им птицы, мы и представляем сегодня. Ее зовут Крис Адамс, его звали Стив Проссер.

Над We Should Have Danced Крис работала целых четыре года. Все десять треков альбома – это музыка Стива Проссера. В некоторых песнях звучат и его стихи, в других на музыку Проссера Крис Адамс сама написала тексты и погменяла названия всех пьес, кроме титульной. Плотно работала она с пианистом Тимом Рэем, сделавшим все аранжировки. В состав небольшого комбо вошли также басист Поль Де Неро и флейтист Фернандо Брандао. Отметим, что Крис обошлась в этой записи без ударника. Стартовая композиция альбома, Prophecy, – это история их первой встречи со Стивом, и далее, конечно же, в программе очень много личного.

У Крис своеобразная манера пения и сильный, хорошо поставленный голос. Она очень уверенно чувствует себя в верхах, что и демонстрирует во многих треках. Общий настрой всех композиций – мягкий, лиричный, быстрых треков здесь не найдешь, да и вряд ли они были бы уместны в данном случае. Но, несмотря на кантиленовый характер музыки, Крис находит в отдельных песнях место и для скэт-вокала. Особенно сильное впечатление оставляет финальный трек Without You (когда-то Стив посвятил ей эту мелодию, назвав ее For Kris) – это глубоко волнующее прощание с близким другом. Вряд ли оно оставит равнодушным и слушателей We Should Have Danced.

© & (p) 2018 Jazzbird Records

10 tks / 54 mins

(Kris Adams – voc; Tim Ray – p; Paul De Nero – b; Fernando Brandão – fl;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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