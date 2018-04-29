Jungsu Choi Tiny Orkester - Tschuss Jazz Era

Этот альбом стал для меня одним из самых приятных и самых неожиданных открытий в области биг-бэндового джаза за последние годы. И «виной» тому корейский композитор, аранжировщик и бэнд-лидер Чой Чжун Су. Десять лет Чой провел в Европе, изучая различные музыкальные направления в таких знаменитых учебных заведениях, как Венская Консерватория и Университет Кингстон в Лондоне, и сочиняя и аранжируя музыку для оркестров, хореографических трупп, театральных постановок, телевидения и кино. Но главной его любоаью был и остается джаз. Собрав свой Tiny Orkester из лучших корейских музыкантов, Чой дебютировал с ним в начале года альбомом Tschuss Jazz Era, изданным голландским лейблом Challenge Records.
Альбом Чой предваряет liner notes, которые выглядят его творческим манифестом. Он говорит о том, что видит себя прежде всего композитором, и нет ничего слаще и мучительнее состояния, когда перед ним чистый лист бумаги, который предстоит покрыть нотными знаками, аккумулирующими мысли, чувства, эмоции автора. Это непростой и долгий процесс: работа над пятью пьесами альбома Tschuss Jazz Era продолжалась три года. И вот оно, кредо Чоя: «В каком направлении не развивался бы джаз, я готов приветствовать этот новый джаз, до свиданья, эра джаза! Моя музыка призвана освобождать джаз от джаза с любыми ярлычками!»
В подтверждение тому, три из пяти композиций альбома – это аранжированные Чоем знаменитые джазовые пьесы разных эпох от знаковых авторов. Творец бопа чарли Паркер представлен Anthropology, одну из самых известных вещей гения джаза другой эпохи Дюка Эллингтона Jungsu Choi Tiny Orkester исполняет под забавным названием What If Ellington Didn’t Take The “A” Train? И, наконец, обратившись к эпохе фьюжн, Чой выбрал для исполнения Spain Чика Кориа. К трем этим композициям добавлены две пьесы, сочинененные самим Чоем: Stolen Yellow и Nach Wien 224, явно навеянная годами, проведенными им в столице Австрии.
Jungsu Choi Tiny Orkester – это действительно мини биг-бэнд. Тут есть мощная группа из пяти духовых, есть классическое трио фортепьяно-бас-ударные, есть гитара и, несколько неожиданно, виолончель. Кроме того, в каждой из пьес присутствует вокал, в том числе самого Чой Чжун Су, понимаемый в рамках этих сочинений, как еще одна сонористическая краска. Плотный, живой звук, несомненный драйв, присущий каждой из композиций, и – настоящий джаз, что бы ни говорил сам Чой, джаз импровизационный и звучащий весьма современно. Мое высокое мнение об этом составе разделяет и такой компетентный слушатель, как Майкл Джибс: «Вау! Это экстра-класс, современный биг-бэндовый джаз с солидными и очень здорово сработанными уникальными аранжировками… Музыка Чой Чжун Су открывает нам его захватывающую эмоциональность и его талант». © & (p) 2018 Challenge Records 5 tks / 44 mins (Jungsu Choi (tks 1,3), Jinho Pyo (tks 3,5), Sehyun Baik (tk 4) – voc; Eunmi Kim – fl; Minkyu Cha – as; Sungil Bae – ts; Yejung Kim – tp; JunYeon Lee – tb; Sehwa Kang – cello; Sungyun Hong – g; Jungmin Lee – p; Joseph Han – b; Hyungsu Lee – dr;) Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид АУСКЕРН