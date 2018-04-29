Jungsu Choi Tiny Orkester - Tschuss Jazz Era

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2018г.

Jungsu Choi Tiny Orkester - Tschuss Jazz Era

стиль:
29.04.2018

Jungsu Choi Tiny Orkester - Tschuss Jazz Era
Этот альбом стал для меня одним из самых приятных и самых неожиданных открытий в области биг-бэндового джаза за последние годы. И «виной» тому корейский композитор, аранжировщик и бэнд-лидер Чой Чжун Су. Десять лет Чой провел в Европе, изучая различные музыкальные направления в таких знаменитых учебных заведениях, как Венская Консерватория и Университет Кингстон в Лондоне, и сочиняя и аранжируя музыку для оркестров, хореографических трупп, театральных постановок, телевидения и кино. Но главной его любоаью был и остается джаз. Собрав свой Tiny Orkester из лучших корейских музыкантов, Чой дебютировал с ним в начале года альбомом Tschuss Jazz Era, изданным голландским лейблом Challenge Records.

Альбом Чой предваряет liner notes, которые выглядят его творческим манифестом. Он говорит о том, что видит себя прежде всего композитором, и нет ничего слаще и мучительнее состояния, когда перед ним чистый лист бумаги, который предстоит покрыть нотными знаками, аккумулирующими мысли, чувства, эмоции автора. Это непростой и долгий процесс: работа над пятью пьесами альбома Tschuss Jazz Era продолжалась три года. И вот оно, кредо Чоя: «В каком направлении не развивался бы джаз, я готов приветствовать этот новый джаз, до свиданья, эра джаза! Моя музыка призвана освобождать джаз от джаза с любыми ярлычками!»

В подтверждение тому, три из пяти композиций альбома – это аранжированные Чоем знаменитые джазовые пьесы разных эпох от знаковых авторов. Творец бопа чарли Паркер представлен Anthropology, одну из самых известных вещей гения джаза другой эпохи Дюка Эллингтона Jungsu Choi Tiny Orkester исполняет под забавным названием What If Ellington Didn’t Take The “A” Train? И, наконец, обратившись к эпохе фьюжн, Чой выбрал для исполнения Spain Чика Кориа. К трем этим композициям добавлены две пьесы, сочинененные самим Чоем: Stolen Yellow и Nach Wien 224, явно навеянная годами, проведенными им в столице Австрии.

Jungsu Choi Tiny Orkester – это действительно мини биг-бэнд. Тут есть мощная группа из пяти духовых, есть классическое трио фортепьяно-бас-ударные, есть гитара и, несколько неожиданно, виолончель. Кроме того, в каждой из пьес присутствует вокал, в том числе самого Чой Чжун Су, понимаемый в рамках этих сочинений, как еще одна сонористическая краска. Плотный, живой звук, несомненный драйв, присущий каждой из композиций, и – настоящий джаз, что бы ни говорил сам Чой, джаз импровизационный и звучащий весьма современно. Мое высокое мнение об этом составе разделяет и такой компетентный слушатель, как Майкл Джибс: «Вау! Это экстра-класс, современный биг-бэндовый джаз с солидными и очень здорово сработанными уникальными аранжировками… Музыка Чой Чжун Су открывает нам его захватывающую эмоциональность и его талант».

© & (p) 2018 Challenge Records

5 tks / 44 mins

(Jungsu Choi (tks 1,3), Jinho Pyo (tks 3,5), Sehyun Baik (tk 4) – voc; Eunmi Kim – fl; Minkyu Cha – as; Sungil Bae – ts; Yejung Kim – tp; JunYeon Lee – tb; Sehwa Kang – cello; Sungyun Hong – g; Jungmin Lee – p; Joseph Han – b; Hyungsu Lee – dr;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН
Расскажи друзьям:


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Корея
музыкальный стиль
мэйнстрим

Еще из раздела издано в 2018г.

Carlos Del Junco & The Blues Mongrels - Hang On

  • стиль: блюз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: кантри-блюз, современный блюз
  • страна: Канада, Куба
Третье появление канадского музыканта кубинского происхождения в нашем СD-обзоре. Последний раз его имя можно было увидеть на наших страницах в 2016-м, в связи с Blues, Etc…, дуэтным альбомом Дель Джанко и Джимми Баускилла. Обзор ...
подробнее
29.04.2018

Catrin Finch / Seckou Keita - SOAR

  • стиль: этно
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: кельтская музыка, академическая музыка, африканская музыка
  • страна: Сенегал, Великобритания
Ученые-антропологи уверенно утверждают, что прародиной homo sapiens является Африка. Таким образом, где бы мы ни жили и к какой расе не принадлежали, через NNN поколений все мы – родственники с африканцами. С этой точки зрения ...
подробнее
29.04.2018

Contrast Trio - Letila Zozulya

  • стиль: этно
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: этно-джаз
  • страна: Германия, Украина
В 2003 году украинский пианист Юрий Сыч уехал в Германию, во Франкфурт-на-Майне, для продолжения образования в области академической музыки. Однако, здесь, уже через три года, в 2006-м, Юрий организовал со своими немецкими партнерами и ...
подробнее
29.04.2018
© 2018 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com