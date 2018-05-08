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Kristo Rodzevski - The Rabbit and the Fallen Sycamore
08.05.2018
C 1999 года родившийся в городе Битола македонец Кристо Родзевски живет и работает в Нью-Йорке. Кристо поет, играет на акустической гитаре, пишет музыку, в которой сливаются авангардный джаз, этника и фолк-рок, сам же сочиняя для нее тексты. А еще он – практикующий психиатр. Так что, Кристо входит в узкий круг психиатров – музыкантов, который можно было бы назвать клубом Дэнни Цейтлина, по имени известного американского джазового пианиста и психиатра по совместительству. Впрочем, эта сторона его карьеры – за пределами наших интересов. Поговорим лучше о его творческом пути в музыке.
Путь впечатляет: от игры на улицах европейских городов в начале 90-х до игры уже в городских концертных залах в родной Македонии и других странах Европы с созданными Родзевским коллективами Foltin и Ljubojna. А потом, как уже сказано выше, наступил нью-йоркский этап жизни. Кристо зарекомендовал себя отличным мастером музыки для кино. Ему принадлежит авторство саундтреков целого ряда увенчанных наградами крупнейших фестивалей фильмов, в том числе получившего Пальмовую ветвь в Каннах The War is Over Митко Панова. Родзевский выступает как солист с Македонским симфоническим оркестром, появляется на сцене Карнеги Холл и в ведущих джазовых клубах Нью-Йорка. В 2015 году выходит его первый авторский альбом Batania, а два года спустя – Bitter Almonds. Вместе с представляемым нами его новейшим, третьим альбомом The Rabbit and the Fallen Sycamore они составляют трилогию, части которой связаны общей идеей эмоционального переосмысления жизненного пути, надежд, разочарований и устремлений, адаптации в новой среде.
С первого альбома Batania и вплоть до нынешнего рядом с Кристо неизменна группа очень ярких музыкантов, участвовавших в записи этих проектов. Первым тут должно быть названо имя Мэри Хальварсон, лучшей гитаристки современного джаза (это не фигура речи: Хальварсон с 2015 по 2018 год неизменно признается гитаристкой года Ассоциацией джазовых журналистов США), а также басиста Майкла Бланко и ударника Томаса Фудживары. При записи The Rabbit and the Fallen Sycamore к этому ядру присоединились также тромбонист Брайан Драи, канадская пианистка Крис Дэвис и немецкого происхождения саксофонистка Ингрид Лоброк. Мастерству этой команды умело придал особый блеск при работе с записью такой выдающийся мастер своего дела, как Билл Ласуэлл.
Альбом воспринимается, прежде всего, как цикл песен. Это не рок-опера и не квазиджазовый мюзикл. Лишенный какой-либо помпезности, достаточно высокий голос Кристо, не поражая вокальной техникой, проникает в душу, как голоса Тома Уэйтса или Леонарда Коэна. Большинство песен, за исключением, может быть, Your Name, сделаны в среднем темпе, а когда звучит акустическая гитара Кристо, напоминают какие-то фолк-баллады. А вот музыкальные темы внутри каждой композиции меняются не раз, подчас, как в Out Of Key или Varanasi в них проскальзывает, но нигде не педалируется, что-то этническое. Исподволь, уже при повторном прослушивании, начинаешь отмечать насколько мастерски и «по делу» вплетаются в течение каждой из рассказываемых Кристо историй голоса тромбона и электрогитары, фортепьяно и ударных. Особо могу отметить такие треки, как та же Your Name, Meet Me Online и, особенно, Wire. Но это уже чисто вкусовые предпочтения автора этих строк. А безусловным мне представляется эмоциональное воздействие от альбома в целом, которое ждет вас при встрече с третьим проектом Кристо Родзевски. © & (p) 2018 Much Prefer Records 10 tks / 40 mins (Kristo Rodzevski - voc, ac.g; Mary Halvorson - el. g; Kris Davis - p; Ingrid Laubrock - ts; Brian Drye - tb; Michael Blanco –b; Tomas Fujiwara - dr;) Линк предоставлен hubtone PR Леонид АУСКЕРН
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