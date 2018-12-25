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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Kevin Quinn - Paramedic

стиль:
25.12.2018

Kevin Quinn - Paramedic
Кевин Куинн начал играть на гитаре довольно поздно: ему было уже 18 лет. Интерес непосредственно к джазу проснулся в нем, когда он поступил в нью-йоркский университет New Paltz. Среди педагогов Кевина там были Марк Дзюба, автор многочисленных пособий по игре на гитаре, и Джефф «Сиге» Сигель, известный джазовый барабанщик, чьи работы уже знакомы нашим читателям. Получив степень бакалавра, Кевин Куинн начал работать звукоинженером в ShapeShifter Lab в Бруклине. Не раз ему довелось в этот период играть с целым рядом известных джазменов, в том числе с альт-саксофонистом Дэйвом Савицким и басистом Айрой Коулменом. Все четверо вышеупомянутых музыкантов стали участниками записи дебютного для Кевина альбома Paramedic.

Квинтет с двумя гитарами, альт-саксофоном и ритм-группой, без фортепьяно – уже интересно. Пара гитаристов, педагог и его ученик, - еще интереснее. Тут много и вне-музыкальных, чисто психологических факторов. Кстати, Кевин в качестве своих любимых музыкантов называет Колтрейна и Шортера, а среди гитаристов – Скофилда, Фризелла, Мартино, Джима Холла. Что в его манере игры от кого-то из этих грандов, что – от учителя – судить не берусь. Когда сравниваешь соло Кевина и Марка, кажется, что Дзюба чуть сильнее насыщает свою игру драйвом, Куинн «прячет» энергетику в затейливых сменах аккордов, в разнообразии иных технических приемов. Их партнеры, выделяя, конечно, основного солиста Савицкого, очень хороши, и слушаешь именно квинтет, а не пятерых случайно собравшихся музыкантов – с взаимопониманием тут все в порядке.

Куинн и Дзюба даже авторство композиций альбома поделили пополам: в Paramedic вошло шесть композиций, из которых каждый из них написал по три. Все три пьесы Кевина Куинна имеют свои посвящения. В 2010 году Кевин потерял брата – ему посвящена пьеса Final Fantasy, в 2001 году, во время террористической атаки 9 сентября на башни Всемирного торгового центра, его отец жертвовал своей жизнью, спасая других людей – отсюда название и соответствующей пьесы, и альбома: Paramedic. Наконец, самая лиричная его композиция с прекрасной гитарной партией, Morgan's Nocturne, - это посвящение подруге музыканта. Композиции Дзюбы не менее привлекательны, особенно Telly Savalas, которую я назвал бы лучшей в альбоме.

Кевин Куинн помогает своим рецензентам, характеризуя свою музыку так: «Думаю, лучшим способом будет описать мою музыку,как необычную, сочную, блюзовую и содержательную». Что ж, многое из этого самоопределения я у Куинна действительно услышал. Очень неплохой дебют!

© & (p) 2018 Kquinn Music

6 tks / 37 mins

(Kevin Quinn, Mark Dziuba – g; Dave Savitsky – as; Ira Coleman – b; Jeff “Siege” Siegel – dr;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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