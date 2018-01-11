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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Kathy Kosins - Uncovered Soul

стиль:
11.01.2018

Kathy Kosins - Uncovered Soul
Американской вокалистке Кэти Козинс опыта не занимать. Уроженка Хайленд-Парка, Мичиган, Кэти росла под звуки мотауновского варианта музыки соул, пышно расцветшего в те годы в близлежащем Детройте. Поэтому, когда она начала петь профессионально в середине 70-х, ее первые опыты проходили в ансамбле басиста Майкла Хендерсона и с группой Was (Not Was), игравших музыку, в которой элементы соул наряду с джазом и ритм-энд-блюзом играли существенную роль. Позже, уже в 90-е годы, начав сольную карьеру, Кэти всерьез увлеклась джазом и добилась в этой сфере серьезных успехов, завоевала ряд престижных премий, успешно гастролировала по США, а также европейским странам (включая Россию). Параллельно Кэти Козинс обнаружила в себе талант художника и, на сегодняшний день, является весьма известным мастером нефигуративной живописи. В музыке же она придерживается менее авангардных позиций, предпочитая достаточно традиционный и устоявшийся репертуар из джазовых стандартов.

Но в новом альбоме с красноречивым названием Uncovered Soul, спродюсированным известным грэмминосцем Камау Кениаттой (ему обязан взлетом своей карьеры Грегори Портер), Кэти вернулась к своим корням, музыке юности – музыке соул. Разумеется, современный соул заметно отличается от мотаунского звучания, и включенные Козинс в программу этого диска композиции таких известных исполнителей прошлых лет, как Кертис Мэйфилд, Билл Уизерс или The Neville Brothers, обрели в ее исполнении новые краски. Отмечу особо эффектный вариант баллады Пола Баханана The Downtown Lights. При этом почти все песни в исполнении Козинс – это медленные, напевные, если хотите, кантиленовые мелодии, которые дают ей возможность показать все достоинства своего голоса, легко забирающегося в недостижимые для многих верха и умение импровизировать в чисто джазовой манере. В похожем ключе решены и три ее собственные композиции, вошедшие в альбом, из которых отмечу A To B. Некоторым исключением является чуть более ритмичная, скорее ритм-энд-блюзовая, тема Voodoo от The Neville Brothers, но это то исключение, которое позволяет четче увидеть общую тенденцию.

Я никогда не был большим поклонником музыки соул, но, уверен, среди наших читателей есть немало любителей этого направления. Для них Uncovered Soul может стать настоящим подарком, отличным высокопрофессиональным образчиком «голубоглазой музыки соул», как в Штатах музыкальная пресса именует творчество белых исполнителей когда-то исконно афроамериканской музыки. Uncovered Soul от Кэти Козинс –классический образчик этой стилистики.

© & (p) 2018 Membran Records

10 tks / 48 mins

(Kathy Kosins – voc; Mitch Forman – p, org; Kevin Axt – b; Eric Harland – dr; Kamau Kenyatta – p, sax; Gregory G-MO Moore – g; Curtis Taylor – tp; Munyungo Jackson, Mike Racette – perc; Darryl Johnson – voc; Amp Fidler – keyb, tp; Glauton Campello – p;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим, ритм-энд-блюз
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