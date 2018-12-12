Kelly Green Trio - Volume One

Хэммонд-орган умеет петь. А еще он умеет смеяться, шутить, плакать, стонать, кричать. Короче говоря, он умеет все или почти все, умеет передавать всю гамму человеческих эмоций. Но для этого за ним должен сидеть настоящий Мастер. Такой, ...