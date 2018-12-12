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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Kelly Green Trio - Volume One

стиль:
12.12.2018

Kelly Green Trio - Volume One
Хотя в названии нового альбома Келли Грин и присутствует «единичка», Volume One – это не первый, а второй альбом пианистки, певицы и композитора из Флориды, ныне живущей в Нью-Йорке. Первым был альбом 2017 года Life Rearranged, о котором мы тоже писали. Видимо, многообещающее название «Том первый» относится к формату проекта. Если в дебютном диске состав ансамбля Грин варьировался от дуэта до секстета, то новый проект – это действительно первая запись Грин с существующим уже более двух лет трио, в которое входят басист Алекс Тремблэй и ударник Ивен Хайд. Иначе выглядит и программа новой работы. Если в Life Rearranged собственные композиции Грин составляли более половины альбома, то в Volume One вошла только одна ее вещь, правда, очень яркая, особенно в плане текста: Daily Lies – это рефлексии автора на тему «куда катится современный мир» с элементами острой социальной критики. Остальные композиции альбома – это большей частью классические джазовые стандарты в новом авторском прочтении. Как говорит сама Келли, отбирая песни, она думала не только о будущих новых комбинациях аккордов, но и о близости содержания песен ее внутреннему мироощущению. Так что, когда будете слушать I'm Old Fashioned или I Understand, то в текстах этих песен найдете что-то от характера самой Келли Грин. А в музыке найдете свидетельство высокого мастерства, как самой Грин-пианистки, композитора и аранжировщика (например, в составленном ею миксе двух джазовых хитов Marmaduke / Honeysuckle Rose) , так и ее партнеров (особенно в Daily Lies). Грин-певица в этом альбоме очень разнообразна. Скажем, в стартовой I'm Old Fashioned ее вокал – это полу-декламация, полу-пение, а в неожиданно темповой на общем умеренном фоне The Dry Cleaner from Des Moines Грин выдает отменный скэт. Мэйнстрим от Келли Грин и ее трио полон находок, как в вокальном, так и инструментальном плане, а в ряду поющих джазовых пианисток с ее появлением на нью-йоркской сцене явно стало интереснее. © & (p) 2018 Kgmusic LLC 7 tks / 46 mins (Kelly Green – p, voc; Alex Tremblay – b; Evan Hyde – dr;) Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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