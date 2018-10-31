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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Kenny Carr - Departure

стиль:
31.10.2018

Kenny Carr - Departure
Если человек в течение десяти лет, вплоть до кончины выдающегося мастера, играет на гитаре в гастрольном бэнде Рэя Чарльза и записывается с ним на двух альбомах, то этот факт уже сам по себе соответствующим образом аттестует его исполнительский уровень. Но уроженец калифорнийского Санта-Круза Кенни Кэрр и до работы с Чарльзом, и после этого не забывал при этом и о собственном творчестве. В его дискографии до Departure насчитывалось пять альбомов, из которых первый (Friday at Five) был записан в 2005 году, а последний (Exit Moon) – в 2015 году.

В новом альбоме Departure, в который вошли десять его свежих композиций, Кэрр, как он это часто делал и раньше, сотрудничает со своими закадычными друзьями, с которыми он играл еще юношей в Калифорнии и которые, как и он, стали большими и хорошо известными в джазе музыкантами: саксофонистом Донни МакКаслином и ударником Кенни Воллесеном. Компанию им составил неплохо знакомый нашим читателям по многочисленным проектам басист австрийского происхождения Ханс Главишник. Альбом был записан в январе 2018 года в Нью-Йорке, где сейчас живет Кэрр.

Довольно большую по объему звучания программу можно с известной долей условности поместить в очень широкое поле между современным мэйнстримом и музыкой фьюжн. По крайней мере, два трека, Tell Me I Can’t и Parallels, явно говорят со слушателем на языке джаз-рока. Не обошелся альбом и без почти обязательной в последнее время толики латинского джаза, особенно заметной в D&P. При этом во всех десяти композициях основная интрига построена на сочетании солирующих саксофона МакКаслина и гитар и ситезаторов Кэрра. Очень симпатично их диалог выглядит в сравнительно медленной пьесе Warmth, а лучше всего, на мой субъективный вкус, - в композиции Bear Call, которую я назвал бы вершиной альбома. Здесь и темпоритм, и логика построения пьесы, и солисты, и ритм-группа - на высоте. Кэрр умеет подать свою музыку слушателю в наиболее привлекательном виде. Динамичность и креативность вкупе с индивидуальным мастерстваом всех участников этой записи делают Departure претендентом на быстрое продвижение в чартах популярности JazzWeek. Альбом поступает в продажу 1 ноября.

© & (p) 2018 Zoozazz Music

10 tks / 66 mins

(Kenny Carr - g, synth; Donny McCaslin – sax; Kenny Wollesen – dr, perc; Hans Glawischnig – b;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Австрия, США
музыкальный стиль
мэйнстрим, фьюжн

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