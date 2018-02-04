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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Le Faux Ensemble - Double Bind

стиль:
04.02.2018

Le Faux Ensemble - Double Bind
Уже обложка альбома Double Bind французского коллектива Le Faux Ensemble дает некоторое представление о его музыке. Голубое небо, зеленая трава, на траве лежит, раскинувшись человек. Все. Никаких событий, покой, неизменность. Только трава на горизонте выглядит чуть темнее, да в небе клубятся белесые облака, предвещая какие-то перемены. Да, это минимализм, забегая вперед, то есть послушав музыку Double Bind, добавлю, что есть в ней даже нечто постминималистичное.

Эту музыку написал Бенжамен Жарри, музыкант из Нанта. Жарри начинал в качестве басиста, играя в различных пост-роковых коллективах. В 22 года он начал осваивать искусство игры на виолончели, увлекся музыкой барокко, а параллельно начал принмать участие в импровизационных проектах, от которых уже недалеко и до авангардного джаза. В 2012 году он выпустил свой первый альбом Splendid Isolation. Это был сольный альбом, в котором Жарри играл на виолончели, приправляя звучание инструмента сэмплами.

Для записи новой работы, в которую вошли четыре его композиции, Жарри собрал Le Faux Ensemble. По составу это камерный квартет, более всего характерный для академической музыки. Сам Бенжамен здесь опять играет на виолончели с сэмплированием. Партию второй виолончели исполняет Сюзанн Фишер, на фортепьяно играет Сэнди Раламбондраини, а Клара Боде ведет партию кларнета, иногда переходя на бас-кларнет. Пожалуй, центральное место в альбоме занимает почти одиннадцатиминутная титульная композиция. Как уже было сказано выше, слушая эту музыку в большей степени, чем кого-то иного, вспоминаешь Стивена Райха или Майкла Наймена. Постоянный, маловариативный ритм, сочетание струнных, фортепьяно и кларнета – в этой музыке нет резких, взрывных переходов, тема настойчиво повторяется с минимальными вариациями. В то же время, в музыке Жарри постоянно ощущается некое внутреннее напряжение, в ней есть нерв, делающий ее совершенно не похожей на расслабленность и бесконфликтность эмбиента. И Double Bind, и другие пьесы альбома не позволяют вам отвлечься, буквально заставляя следить за развитием музыкального действа. Интересный альбом для соответственно ориентированного слушателя – так я резюмировал бы впечатления от этой работы.

© 2018

4 tks / 29 mins

(Benjamin Jarry – cello, sampling; Suzanne Fischer – cello; Sandy Ralambondrainy – p; Clara Bodet – cl, bass cl;)

Диск предоставил Julien Fernandez, 5Roses Press

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Франция
музыкальный стиль
авангард, академическая музыка

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