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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Kent - Hot Chicken Sandwich

стиль:
27.10.2018

Kent - Hot Chicken Sandwich
Есть категория людей, и довольно значительная, которая не ходит в дорогие рестораны не только по финансовым соображениям. Им неуютно в атмосфере таких заведений. Куда проще и демократичнее McDonald’s, Burger King, Pizza Hut, KFC… Hot Chicken Sandwich, который предлагает отведать канадский исполнитель собственных песен Кент (его полное имя Кент Вуден) должен прийтись по вкусу этой аудитории. Его простые, безыскусные и во многом автобиографичные песни – для своих и про своих.

Кент сочиняет песни с 15 лет. Выступать с ними на публике начал гораздо позже. Hot Chicken Sandwich – его первый ЕР. Значительную часть жизни Кент прожил в крошечном городке Пикту в Новой Шотландии – когда-то главных воротах эмиграции в Канаду из Шотландии. Это не Монреаль и не Торонто, как вы понимаете. У жителей таких городков и сельских районов Канады своя ментальность, свой взгляд на жизнь и на то, какой должна быть музыка, эту жизнь скрашивающая. Ее-то и исполняет Кент. Это немного похоже на кантри-блюз, немного – на фолк, а по аналогии с широко распространенным сейчас в США термином американа, в Канаде такую музыку стали называть канадиана. По сути это такая же roots music, как у южных соседей.

Кент поет песни, аккомпанируя себе то на укулеле, то на теноровой гитаре, то на неотделимой от истории блюза и раннего рок-н-ролла гитаре из сигарной коробки, cigarbox guitar. При записи альбома у него был только один ассистент, Джесси Кинг. Пять песен, составивших ЕР, отличаются друг от друга и все же неуловимо схожи общим настроением. Кент не стремится представить себя большой звездой. Он поет и играет, как умеет, рассказывает о жизни, как она есть. И у него получается очень неплохо! Титульной Hot Chicken Sandwich я бы отвалил минимум четыре звездочки (если бы наш сайт расставлял их).

2018

5 tks / 18 mins

(Kent Vodden - voc, tenor g, cigarbox, ukulele, perc; Jesse King - b, g, keyb, perc;)

Линк предоставлен RDX Promo

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
кантри-блюз

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