Konstantin Samolovov & Alexey Sysoev - Varietas

Для начала процитирую два отрывка из большого интервью, которое дали создатели этого проекта, российские музыканты Константин Самоловов и Алексей Сысоев, шефу выпустившего альбом лейбла Intonema Records Илье Белорукову. Итак, Алексей Сысоев: «Varietas — обобщающий термин из риторики, означающий многообразие изменений. В 15-16-х веках он робко мелькнул у ранних полифонистов, означая некие формы вариационного развития, в то время, как самих вариаций еще не существовало. Нам понравился этот парадокс. В нем есть некая параллель с нашей ситуацией. Мы тоже, по сути, варьируем и комбинируем, но названия этому нет. Вот мы и решили воспользоваться этим словечком… Moto и Cycle (названия двух композиций, составивших альбом – Л.А.)
— соответственно «движение» и «цикл» с итальянского. Отчасти это соотносится с характером нашей музыки: движение во всех смыслах (смена ритма, темпа, структур) и в какой-то степени цикличность этих смен. Понятно, что это применимо к любой музыке, но мы хотели обратить внимание, что все это нас интересует, а не абы как…».
Петербуржец Константин Самоловов и москвич Алексей Сысоев, познакомившись чуть раньше, впервые оказались вместе на сцене в московском КЦ «Дом» в январе 2016 года, выступив тогда в составе трио (с К.Суханом) на концерте, организованном Куртом Лидвартом (Mikroton Records). А через полтора года, на той же сцене, уже дуэтом, Самоловов и Сысоев записали представляемый сегодня студийный альбом. Илья Белоруков подсчитал, что это лишь третий релиз в каталоге Intonema, где представлен дуэт перкуссиониста и электронщика. Я же могу добавить, что из всех релизов этого выпускающего экспериментальную импровизационную музыку питерского лейбла, которые мне довелось слушать, Varietas наиболее близко подошел к тому типу свободной импровизации, который можно назвать фри-джазом. Не знаю, комплимент это для музыкантов или наоборот, но у меня осталось от прослушивания альбома именно такое впечатление. Во-первых, от начала до конца, в альбоме ощутимо присутствует ритмическая упругость. Разумеется, ни о какой регулярности тут говорить не приходится, ритм в обеих композициях прихотлив, изменчив и алогичен, но он никогда не пропадает. Во-вторых, звуки электронные, очень дискретные у Алексея Сысоева, этакие кванты звука, и перкуссионно-акустические здесь (особенно в первом треке Motо) удивительно близки по своему характеру и дополняют друг друга – это, конечно, не тождество, но и не контраст (в Cycle ситуация несколько меняется). Если сравнить саунд дуэта с азбукой Морзе, то я бы назвал диалог Константина и Алексея состоящим из одних точек, без тире, но вот характер этих точек, их свойства и расстояние между ними постоянно и непредсказуемо меняется, что и делает прослушивание Varietas занятием весьма интересным.
Впрочем, это субъективное ощущение конкретного слушателя, взгляд извне, а вот если вам интересен взгляд изнутри, мнение самих музыкантов о своем проекте, очень рекомендую упоминавшееся в начале этого текста интервью (var m='hr'+'ef="https://syg.ma/'+'@'+'mus'+'icworm/razghovor-s-konstantinom-samolovovym-i-alieksieiem-sysoievym-o-ikh-rielizie-na-intonema">https://syg.ma&#x';document.write(''+m+'
');). Говоря высокопарно, Константин и Алексей допускают вас в свою творческую лабораторию – не стоит упускать этот не частый шанс. © & (p) 2018 Intonema Records 2 tks / 37 mins (Konstantin Samolovov - selected drums, objects, radio, voice recorder; Alexey Sysoev - no input mixing board, max/msp, ableton live;) Линк предоставлен Intonema Records Леонид АУСКЕРН