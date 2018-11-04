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Jyrki Lehto & Markku Toikkanen - Just Visitin’
04.11.2018
Слушатель этого альбома должен любить (и, желательно, одновременно) три вещи: творческие поиски в электронно-авангардной стилистике, гитарную музыку и импровизацию. Именно в этом случае вы сможете оценить по достоинству альбом Just Visitin’ финского дуэта гитаристов Юрки Лехто и Маркку Тойканена. Для меня этот альбом стал первой встречей с музыкантами, ранее я о них ничего не слышал, и поэтому запросил у приславшего линк Маркку дополнительную информацию.
Из нее выяснилось, что Юрки и Маркку играют вместе уже шесть лет. Впрочем, это далеко не ежедневные репетиции и выступления. Просто, когда выпадает случай, они с удовольствием вместе импровизируют, прекрасно взаимодействуя друг с другом. «Общая химия» двух музыкантов обнаружилась уже с той самой первой встречи обучавшегося музыкологии в университете Хельсинки и одного из основателей группы Weepikes Юрки и самоучки из деревушки Карьялохья близ Хельсинки Маркку. Оба они участвовали в коллективе Laponia Improvisation при столичной школе альтернативной музыки Вилле Вокколайнена, по совместительству шефа уже знакомого нашим читателям независимого лейбла Art First Records. Сегодня Маркку играет еще в двух других проектах, а Юрки вообще живет в другом полушарии, на Кубе. Так что, Just Visitin’ – результат одной из не частых теперь, но неизменно приятных обоим музыкантам встреч, и издан этот альбом, конечно же, Art First Records.
Альбом представляет из себя полностью импровизационную живую запись, без каких-то дублей. Единственное исключение – вмонтированные впоследствии в ткань композиции Jiddu фрагменты выступлений популярного индийского философа ХХ века Джидду Кришнамурти, что, как понятно из названия трека, обусловлено посвящением пьесы этой яркой фигуре. Юрки играет на муг-гитаре с дполнительными «примочками», а Маркку – на обычной электрогитаре, за исключением пьесы Alert! Alert!, где он применил акустическую и подготовленную гитары. Стартовые пьесы альбома, особенно первая Liquid Crystals, состоящая из четырех небольших частей, погрузят вас в мир атональной электронной музыки с существенным привкусом нойза. Финальная и самая большая по объему Jiddu решена несколько в ином ключе. Тут заметно влияние идей минимализма, что в сочетании с электроникой делает импровизацию для двух гитар более медитативной и, если хотите, психоделичной. Особенно эффектно здесь выглядят длинные, сознательно растянутые ноты муг-гитары под остинатный ритм гитары партнера. На мой вкус, этот музыкальный trip в область взглядов Кришнамурти на человеческий социум, стал пучшим на диске примером поисков в финской альтернативной музыке.© & (p) 2018 Art First Records 4 tks / 29 mins (Jyrki Lehto - Moog g, devices; Markku Toikkanen – el.g, ac.g + prepared g (tk 2);) Линк предоставил Markku Toikkanen Леонид АУСКЕРН
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