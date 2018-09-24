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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Ken Wiley - Cuerno Exotica

стиль: джаз
24.09.2018

Ken Wiley - Cuerno Exotica
От Джулиуса Уоткинса до Аркадия Шилклопера – у валторны уже есть своя, пусть и довольно короткая история в джазе. Небольшая группа ведущих джазовых валторнистов продолжает сегодня укреплять традиции этого инструмента, каждый в своем стиле. Принадлежит к этой группе и живущий в Лос-Анджелесе американский валторнист Кен Уайли. Музыкант это опытный, работавший, к примеру, с Чарли Хейденом и его Liberation Music Orchestra или Джоном Патитуччи. Он пишет музыку для кино, выпустил целый ряд альбомов под своим именем, в том числе на собственном лейбле Krug Park Music.

Здесь издана и самая свежая его работа - Cuerno Exotica. Почему название альбома дано на испанском языке? Ответ, видимо, следует искать в общей «латинской» направленности этого проекта. Открывает его знаменитое Bolero Равеля (чем не латиноевропейская классика?), которое в версии Уайли щедро оснащено латиноамериканской перкуссией. А в дальнейшем все пять композиций Уайли, вошедших в программу (две из них написаны в сотрудничестве с гитаристом Марком Леджетом), также несут латинские названия и соответствующий колорит (Carilõ, Cubana Blue, Gato Magico, El Gorriõn и собственно титульная пьеса). Две оставшиеся композиции – это пьесы МакКой Тайнера (Sama Layuca) и Кела Тжадера (Black Orchid).

Естественно, основным солистом выступает сам Уайли, и звучанию его валторны не откажешь в элегантности. Но не менее хороши и мультинструменталист Дэн Хиггинс (отличная флейта в Carilõ и Black Orchid, прекрасное сочетание звука валторны и тенор-саксофона в Sama Layuca), и акустический гитарист Леджет, украсивший мелодию El Gorriõn. Добавьте к этому солидную ритм-группу с участием известного кубинского перкуссиониста Луиса Конте, и вы получите представление о богатстве звуковой палитры этого альбома. У вас есть также все шансы «почувствовать вибрации Мира и Любви», о чем пишет автор альбома Cuerno Exotica в liner notes.

© & (p) 2018 Krug Park Music

8 tks / 44 mins

(Ken Wiley - French horn, p; Bernie Dresel – dr; Rene Camacho, Dominick Genova (tk 7) – b; Dave Loeb – p; Mark Leggett – ac.g; Luis Conte, Kevin Ricard – perc; Dan Higgins – ts, fl, alto fl, piccolo, cl; Gary Grant, Larry Hall, Steve Holtman & Dan Higgins - Bolero Horns;)

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Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Куба, США
музыкальный стиль
Латинский джаз, мэйнстрим

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