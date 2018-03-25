Monika Herzig - Sheroes

Новый альбом пианистки и композитора Моники Херциг для лейбла Whaling City Sound является логическим продолжением не только ее предыдущей работы The Whole World in Her Hands (2016), но и всего творчества этой живущей в США уроженки Германии. Моника прилагает много усилий для расширения присутствия женщин в инструментальном джазе, что в данном случае подчеркнуто даже названием альбома, для которого она изобрела каламбурный неологизм Sheroes – сочетание понятий she (она) и heroes (герои). Таким образом, название проекта можно прочесть как «Героини».
Кто они, эти героини? В составе ансамбля Моники, с которым она гастролирует, с которым записывался Sheroes, можно увидеть многих участниц и вышеупомянутого предыдущего проекта. Это и гитаристка Лени Штерн, немка, как и Херциг, и американка Дженифер Винсент, здесь отложившая виолончель и выступающая только как басистка, и израильтянка-тромбонистка Реут Регев, и известная американская флейтистка Джейми Баум, и перкуссионистка с кубинскими корнями Майра Касалес. Есть и впечатляющие новые лица: очень креативная исполнительница на трубе Ингрид Дженсен из Канады, мексиканская барабанщица Роза Авила, итальянская тенор-саксофонистка Ада Роватти. Всех их чисто географически объединяет присутствие на джазовой сцене мировой столицы этой музыки – Нью-Йорка. А принцип составления альбома, куда вошли пьесы не только самой Херциг, но и ее коллег, и тот же продюсер проекта – Сюзи Рейнолдс, говорят о преемственности между новой и предыдущей работой.
Сама Херциг представлена здесь четырьмя композициями и двумя аранжировками, в том числе и широко известной темы House of the Rising Sun. Наиболее интересными из них мне показались стартовая Time Again, D.B., посвященная покойному учителю Моники Дэвиду Бейкеру, и наполненная карибскими интонациями Cantos, сочиняя которую Херциг думала о мелодизме, свойственном такому выдающемуся джазовому пианисту, как Чик Кориа. Джейми Баум посвятила свою композицию другому гиганту современного джаза – Уэйну Шортеру, она так и называется: Waining. Лени Штерн в свое время довелось столкнуться с африканской музыкой, откуда и взялись соответствующие интонации в ее пьесе Bubbles. Драматичность сюжета композиции Винсент Song For C.C. транслируется музыкой этой пьесы. А в качестве ударного завершения альбома идеально подошла фанково-клезмерская пьеса Регев I Am A Superstar, где в финале исполнительницы переходят от музыки к декламации, громко и по очереди перечисляя свои достоинства, заканчивающиеся, естественно, возгласом «I Am A Superstar!».
Даже по этому короткому перечислению вы можете судить о музыкальном разнообразии альбома. Добавьте к этому и высокий класс исполнения, множество ярких соло и дуэтов, общий дух креативности, царящий в альбоме – и вы поймете, что такую работу стоит послушать. Конечно, финальное утверждение I Am A Superstar носит несколько ироничный оттенок. Но то, что все участницы проекта во главе с Моникой Херциг – подлинные Sheroes современного джаза, соменений лично у меня не вызывает! © & (p) 2018 Whaling City Sound 10 tks / 58 mins (Rosa Avila – dr; Jamie Baum – fl; Myra Casales – perc; Monika Herzig – p; Ingrid Jensen – tp; Reut Regev – tb; Ada Rovatti – ts; Leni Stern – el.g; Jennifer Vincent – b;) Диск предоставлен Mixed Media / Whaling City Sound Леонид АУСКЕРН