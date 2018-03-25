Monika Herzig - Sheroes

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2018г.

Monika Herzig - Sheroes

стиль:
25.03.2018

Monika Herzig - Sheroes
Новый альбом пианистки и композитора Моники Херциг для лейбла Whaling City Sound является логическим продолжением не только ее предыдущей работы The Whole World in Her Hands (2016), но и всего творчества этой живущей в США уроженки Германии. Моника прилагает много усилий для расширения присутствия женщин в инструментальном джазе, что в данном случае подчеркнуто даже названием альбома, для которого она изобрела каламбурный неологизм Sheroes – сочетание понятий she (она) и heroes (герои). Таким образом, название проекта можно прочесть как «Героини».

Кто они, эти героини? В составе ансамбля Моники, с которым она гастролирует, с которым записывался Sheroes, можно увидеть многих участниц и вышеупомянутого предыдущего проекта. Это и гитаристка Лени Штерн, немка, как и Херциг, и американка Дженифер Винсент, здесь отложившая виолончель и выступающая только как басистка, и израильтянка-тромбонистка Реут Регев, и известная американская флейтистка Джейми Баум, и перкуссионистка с кубинскими корнями Майра Касалес. Есть и впечатляющие новые лица: очень креативная исполнительница на трубе Ингрид Дженсен из Канады, мексиканская барабанщица Роза Авила, итальянская тенор-саксофонистка Ада Роватти. Всех их чисто географически объединяет присутствие на джазовой сцене мировой столицы этой музыки – Нью-Йорка. А принцип составления альбома, куда вошли пьесы не только самой Херциг, но и ее коллег, и тот же продюсер проекта – Сюзи Рейнолдс, говорят о преемственности между новой и предыдущей работой.

Сама Херциг представлена здесь четырьмя композициями и двумя аранжировками, в том числе и широко известной темы House of the Rising Sun. Наиболее интересными из них мне показались стартовая Time Again, D.B., посвященная покойному учителю Моники Дэвиду Бейкеру, и наполненная карибскими интонациями Cantos, сочиняя которую Херциг думала о мелодизме, свойственном такому выдающемуся джазовому пианисту, как Чик Кориа. Джейми Баум посвятила свою композицию другому гиганту современного джаза – Уэйну Шортеру, она так и называется: Waining. Лени Штерн в свое время довелось столкнуться с африканской музыкой, откуда и взялись соответствующие интонации в ее пьесе Bubbles. Драматичность сюжета композиции Винсент Song For C.C. транслируется музыкой этой пьесы. А в качестве ударного завершения альбома идеально подошла фанково-клезмерская пьеса Регев I Am A Superstar, где в финале исполнительницы переходят от музыки к декламации, громко и по очереди перечисляя свои достоинства, заканчивающиеся, естественно, возгласом «I Am A Superstar!».

Даже по этому короткому перечислению вы можете судить о музыкальном разнообразии альбома. Добавьте к этому и высокий класс исполнения, множество ярких соло и дуэтов, общий дух креативности, царящий в альбоме – и вы поймете, что такую работу стоит послушать. Конечно, финальное утверждение I Am A Superstar носит несколько ироничный оттенок. Но то, что все участницы проекта во главе с Моникой Херциг – подлинные Sheroes современного джаза, соменений лично у меня не вызывает!

© & (p) 2018 Whaling City Sound

10 tks / 58 mins

(Rosa Avila – dr; Jamie Baum – fl; Myra Casales – perc; Monika Herzig – p; Ingrid Jensen – tp; Reut Regev – tb; Ada Rovatti – ts; Leni Stern – el.g; Jennifer Vincent – b;)

Диск предоставлен Mixed Media / Whaling City Sound

Леонид АУСКЕРН
Расскажи друзьям:


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, Израиль, Италия, Канада, Куба, Мексика, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

Еще из раздела издано в 2018г.

Fernando Garcia - Guasábara Puerto Rico

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: Латинский джаз, этно-джаз
  • страна: Пуэрто-Рико, Словения, США, Венесуэла
«Я предпочитаю современный джаз и современный латинский джаз. К примеру, мне нравятся работы Brian Blade Fellowship, групп Авишаи Коэна и Мигеля Зенона. Я люблю музыку, в которой есть творческий дух, в которой рвутся ритмические путы ...
подробнее
25.03.2018

Fred Farell - Distant Song

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, авангард, госпел
  • страна: США
С глубокой, эмоциональной и интересной во многих отношениях работы открывает список своих релизов 2018 года известный независимый джазовый лейбл из Северного Дартмута, Массачусетс Whaling City Sound. Саксофонист Дэйв Либмэн и пианист Ричи ...
подробнее
25.03.2018

Gary Stroutsos - Night Chants – Native American Flute

  • стиль: этно
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: индейская музыка
  • страна: США
Аутентичным фольклором этот альбом не назовешь. Американец Гэри Струцос исполняет свою авторскую музыку (часть композиций написана им в содружестве с перкуссионистом Дэвидом Ревелли), но дух этой музыки и инструментарий Гэри делает ее ...
подробнее
25.03.2018
© 2018 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com