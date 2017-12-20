Madeleine & Salomon - A Woman’s Journey

Когда люди выбирают фоном для своей фотографии на обложку дебютного альбома полки с книгами, это уже само по себе говорит о них много: о складе ума, о направлении мыслей, об интересах, об интеллектуальном уровне, в конце концов! Такую обложку для своего первого альбома A Woman’s Journey подобрал французский джазовый дуэт Madeleine & Salomon. Альбом был издан во Франции в 2016 году и получил много хвалебных откликов в серьезных изданиях, как на родине, так и за рубежом. Но широкая дорога к сердцам слушателей открывается перед Madeleine & Salomon только в начале 2018 года с переизданием этого диска для международного распространения.
Кто же они такие, Madeleine & Salomon? Начнем с того, что ни Маделин, ни Соломона в дуэте нет. Под этим названием «зашифрован» творческий союз певицы и флейтистки Клотильды Рулло и пианиста Александра Саады. Они были давно знакомы, у каждого складывалась своя успешная карьера, но только совместный концертный тур в Китае в 2014 году привел к тому, что Рулло и Саада обнаружили совпадение творческих интересов, что и привело к появлению Madeleine & Salomon.
О необычной стилистике, корторую исповедует дуэт – чуть позже. Сначала о необычности программы A Woman’s Journey, в которой можно углядеть и феминистские тенденции, и эхо времен американской молодежной революции 60-х с расцветом фолк-музыки, песен протеста и борьбы против расовой дискриминации, и тягу к по-настоящему глубоким текстам в песнях. Авторы большинства песен – американские вокалистки, блиставшие в 60-х годах, но не только они. Тут, прежде всего, надо назвать Нину Симон (Image, Four women), Мими Фарину, младшую сестру легендарной Джоан Баэз (Swallow song), Дженис Айен (At seventeen), ее великую тезку Дженис Джоплин (The End of Silence/Mercedes Benz), а рядом – и знаменитейшая песня Билли Холидей Strange Fruit и Vous Faites Partie de Moi Коула Портера и Жозефины Бейкер. Но ни одна из песен, включенных в программу, в исполнении Madeleine & Salomon не напоминает оригинал. Минимализм выразительных средств, возведенный в принцип. Стартовую Image Клотильда вообще исполняет без аккомпанемента, в дальнейшем ее голос сопровождают скупые, но точные и всегда выразительные пассажи Александра. Несмотря на обилие знаменитых имен, тут нет стандартных каверов Симон, Джоплин или Холидей, есть абсолютно живые, эмоциональные и получившие новое качество песни. Вокалистка Клотильда Рулло счастливо сочетает дар певицы и драматической актрисы: каждый трек – это свой мини-спектакль, в котором она – и постановщик, и исполнитель, а Александр Саада – чуткий и отлично чувствующий нерв этого спектакля звукорежиссер. То же касается и двух их собственных коротких импровизаций, и уже полностью своей песни Le Jour né de la Femme. Лакомое блюдо для любителей нестандартного и необычного! © 2018 Tzigart/Promiseland 15 tks / 46 mins (Clotilde Rullaud - voc, fl; Alexandre Saada – p, Rhodes, clavinette, back voc;) Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид АУСКЕРН