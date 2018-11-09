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Mariel Austin - Runner In The Rain
09.11.2018
Симпатичный зайка, бегущий на обложке альбома Runner In The Rain, - это работа Мэриэль Остин. Так что, с разносторонностью талантов этой молодой девушки потенциальный слушатель знакомится, еще не начав прослушивание ее дебютного ЕР. А дальше будет не менее интересно. Но сначала – немного о ней самой.
Мэриэль Остин родилась и выросла на Западном побережье США, в Калифорнии. Музыкой увлеклась с детства, перебрала кучу инструментов, но окончательно остановилась на тромбоне, когда в 13 лет родители взяли ее на джазовый концерт, где биг-бэнд исполнял Fables of Faubus Чарли Мингуса. После вступительной партии баритон-саксофона и бас-тромбона судьба Мэриэль была решена. Дальше последовали годы учебы. В 2015 году, уже на Восточном побережье, в Бостоне, она получила степень в Консерватории Новой Англии по джазовой композиции. В Бостоне она провела еще пару лет, получила ряд весьма престижных наград, сочинила ряд композиций, а затем вернулась к себе на Запад, и уже в Лос-Анджелесе, собрав старых друзей и знакомых по Консерватории Новой Англии и колледжу Беркли, записала с этим студенческим по сути биг-бэндом Runner In The Rain.
Сама Мэриэль здесь играет на тромбоне только в одной пьесе, да еще поет (и очень неплохо!) в финальной титульной композиции. Так что, в первую очередь эту работу надо рассматривать, как работу композитора и аранжировщика. Из пяти композиций Остин написала четыре, пятая – это пьеса Уэйна Шортера Night Dreamer, которую Мэриэль в годы учебы аранжировала для школьного конкурса. Сейчас она написала все аранжировки для исполнения большим составом. Каждая из композиций звучит от семи до девяти минут. Это большие, серьезные вещи, со сложной структурой, сложными гармониями, умелой игрой сонористическими красками, уверенной работой секций. В титульной Runner In The Rain помимо собственного голоса Мэриэль ввела еще и секцию струнных, придав особую изысканность этой минорной композиции. А вот стартовую многочастную A Rough, Unsorted Compiling of Ways Not to Exist Остин сочиняла, вдохновленная творчеством известного джазового новатора Джорджа Расселла, автора знаменитой «Лидийской хроматической концепции тональной структуры для импровизации». Когда слушаешь Runner In The Rain, то как-то забываешь о том, что эту музыку играют совсем молодые люди и сочинена она тоже весьма молодой особой. Что ж, это будущее американского джаза, и, похоже, оно в надежных руках. © 2018 Mariel Austin 5 tks / 40 mins (Mariel Austin – tb (tk 4), voice (tk 5), comp, arr; Noah Preminger – ts (tk 2); Nigel Yancey – as, fl; Richard Garcia – as, cl; Gustavo D'Amico – ts, fl; Travis Bliss – ts; Austin Yancey – bars, bass cl; Danny Fratina, Kai Sandoval, David Adewumi, Jon Weidley, Jordan Skomal – tp; Dorsey Minns, Grant Randall, Yoshie Nakayama – tb; Joe Ricard – bass tb; Andria Nicodemou – vibe (tk 2); Vaughn Stoffey – g; James Fernando – p (tk 2); Chris McCarthy – p; Neil Patton – b; Dor Herskovitz – dr; Jakub Trasak, Rafael Natan, Marnen Laibow-Koser, Ludovica Burtone – vi (tk 5); Georgina McKay Lodge, Sofia Basile – viola (tk 5); Valerie Thompson, Jason Coleman – cello (tk 5);) Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music Леонид АУСКЕРН
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