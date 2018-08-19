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Marshall Gilkes WDR Big Band - Always Forward
19.08.2018
Очень рекомендую присмотреться и прислушаться к этому альбому. Не исключено, что где-то впереди у него брезжит пресловутый золотой граммофончик. Основания? Дело в том, что это уже второй совместный проект американского тромбониста, композитора и аранжировщика Маршалла Джилкса и германского оркестра WDR Big Band, первый их проект Köln (2015) принес создателям сразу две номинации на Грэмми – «лучший инструментальный альбом большого состава» и «лучшая инструментальная композиция». Почему бы новой работе с решительно-оптимистчным названием Always Forward («Всегда вперед») не достичь, наконец, желанной вершины?
Предпосылки к тому имеются. Базирующийся в Кельне WDR Big Band – детище Westdeutscher Rundfunk, крупнейшей в Европе после Би-Би-Си вещательной корпорации, существует уже много лет и является, видимо, самым успешным и высококлассным джазовым биг-бэндом старого континента, с которым работали такие звезды, как Билл Эванс, Абдулла Ибрахим или Джо Ловано. Маршалл Джилкс, которому в конце сентября этого года исполнится только сорок, входит в состав биг-бэнда Марии Шнайдер, лучшего большого состава США, играет в трио Эдмара Кастанеды и академическом составе The Slide Monsters, имеет на своем счету уже несколько авторских альбомов. Ранее он работал в еще целом ряде заметных биг-бэндов, включая, кстати, и WDR Big Band, в котором он состоял в 2010 – 2013 годах. Плодотворность их нового альянса уже подтвердилась альбомом Köln, так что Маршалл знал, что делал, когда готовил программу Always Forward, руководя оркестром в качестве дирижера и присоединив голос своего тромбона к саунду биг-бэнда.
Первый же трек Puddle Jumping дает представление о мастерстве Джилкса-тромбониста: его соло в этой пьесе впечатляет. А уже следующий трек Easy to Love показывает, насколько эффектно он аранжирует для большого состава классику жанра, создав новую версию стандарта Коула Портера. В качестве главного солиста здесь с успехом выступает альт-саксофонист Йохан Херлен. Сразу же хочется отметить и еще одну аранжировку Джилкса - Portrait of Jennie. Morning Smiles, лучший на мой вкус, трек альбома, удивительно лиричен, а звук солирующего в нем тромбона Джилкса просто неправдоподобно мягок. Маршалл посвятил эту пьесу своему маленькому сыну и вложил в музыку, кажется, всю свою любовь к нему. Нельзя обойти вниманием и самую большую композицию альбома - The Denali Suite в трех частях с отличной игрой пианиста Симона Зайдля в средней части. Эта сюита родилась у Маршалла Джилкса под впечатлением от красоты природы одноименного национального парка на Аляске. И, наконец, финальная титульная пьеса, вновь с соло Джилкса, энергичная, с эффектными перекличками секций и, как отмечает многоопытный Билл Милковски, перекликающаяся в ритмических решениях с любимыми приемами Марии Шнайдер, лучшей аранжировщицы и композитора музыки для больших составов последних десятилетий. Похоже, в нынешнем варианте ее оркестра в лице Маршалла Джилкса у нее появился достойный наследник. © & (p) 2018 Alternate Side Records 10 tks / 70 mins (Marshall Gilkes - composer, arranger, conductor, tb; WDR Big Band: Johan Hörlén, Karolina Strassmayer –as, fl, cl; Olivier Peters – ts, cl; Paul Heller – ts, cl, bass cl; Jens Neufang – bars, bass cl; Ludwig Nuss, Shannon Barnett, Andy Hunter – tb; Mattis Cederberg - bass tb; Andy Haderer, Rob Bruynen, Lorenzo Ludemann, Ruud Breuls, John Marshall – tp, flg; Simon Seidl – p; Paul Shigihara – g; John Goldsby – b; Hans Dekker – dr;) Линк предоставлен Kari-On Productions Леонид АУСКЕРН
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