Maurice Frank - Mad Romance And Love

С фотографии на обложке альбома на нас глядит далеко не мальчик. И это, пожалуй, естественно. Молодых мальчиков сегодня не часто привлекает стилистика, в которой работает Морис Фрэнк. У нее нет ничего общего с модным рэпом, и даже с роком. Это старый добрый свинговый вокал, порой с оттенком блюза, который исполняли в свое время Фрэнк Синатра, Тони Беннетт, Луис Прима, Нэт Кинг Коул. Именно эти вокалисты 50-х – 60-х годов стали в свое время образцом для уроженца Нью-Йорка Мориса Фрэнка. Эту музыку он полюбил с детства. Правда, начинал он с инструментальной музыки: сидел за ударной установкой, пробовал играть на тенор-саксофоне. Но потом Мо (так называют его друзья) понял, что настоящее его призвание – это вокал. И он поет, поет, невзирая на капризы музыкальной моды, свою любимую музыку. А теперь еще и выпустил свой первый альбом, название которого много говорит о содержании: Mad Romance And Love.
Здесь нет ни одной темповой композиции. Весь репертуар Фрэнка – мягкие, сентиментальные баллады о любви, которые он поет столь же мягким, бархатным голосом, акцентируя каждую фразу, и словно обращаясь каждой песней непосредственно к каждому из слушателей. Все житейские бури остаются где-то далеко-далеко, и есть только голос Фрэнка и ты, слушатель.
Программу альбома Мо выстроил весьма своеобразно. С одной стороны, среди авторов исполняемых им песен сплошь громкие имена: Коул Портер, Джером Керн, Дюк Эллингтон, есть тут и Леннон с МакКартни. А с другой стороны, у этих классиков жанра Фрэнк постарался подобрать не постоянно находящиеся на слуху хиты, а вещи не менее достойные, но исполняемые куда реже. Из репертуара Beatles он, скажем, выбрал не классическую лирику вроде Yesterday, Girl или Michelle, а In My Life. И каждую песню Морис Фрэнк наполнил новой жизнью в своем романтичном проекте. Бесспорно, большую роль в подготовке этой очень цельной программы сыграли его коллеги по записи Mad Romance And Love. Особо отмечу пианиста Джона ДиМартино, автора всех аранжировок. В составе аккомпанирующего Мо ансамбля выделяется также очень известный тенор-саксофонист Эрик Александер. Чрезвычайно уместно в контексте альбома выглядит и звучание альт-флейты Аарона Хейка, например, в Slow Hot Wind. Наконец, весьма достойно выглядят и короткие, но выразительные соло контрабасиста Кертиса. Так что, голос Мо подкрепляет конгениальное звучание инструментов. Отличный альбом для любителей old school. © & (p) 2018 Jumo Music Group 12 tks / 50 mins (Maurice Frank – voc; John DiMartino – p; Eric Alexander – ts; Aaron Heick - ss, cl, alto fl; Paul Meyers – g; Luques Curtis – b; Obed Calvaire – dr; Samuel Torres – perc;) Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид АУСКЕРН