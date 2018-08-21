Marco Pignataro - Almas Antiguas

Марко Пиньятаро начинал играть на саксофоне в своем родном городе Болонья, в Италии. Но сам музыкант – дитя двух народов: помимо итальянской, в его жилах течет и пуэрториканская кровь. В детстве он каждый год проводил летние каникулы у бабушки с дедушкой на карибском острове. Так что, не удивительно, что уже как музыкант, наряду с любовью к джазу, Марко впитал и любовь, как к итальянской, а шире – средиземноморской музыке, так и к музыке Карибских островов. Уже давно, с 1991 года Пиньятаро живет в Новом Свете. На Пуэрто-Рико вместе со ставшим его близким другом и музыкальным партнером, знаменитым басистом Эдди Гомесом Пиньятаро много сделал для развития джаза. Долгое время он возглавлял отделение саксофона в местной консерватории, является членом Международной Ассоциации джазовых педагогов. Позже Пиньятаро перебрался в Бостон, где сегодня занимает важный пост в руководстве известной школы Беркли. Педагогическая деятельность не мешает и его собственному творчеству. Он играл со многими грандами, а представляемый сегодня альбом Almas Antiguas (дословно – «Древние души») стал вторым в его дискографии.
Над альбомом работала высококлассная команда: тут что ни имя, то звезда. Конечно же, в состав комбо вошел старинный друг Эдди Гомес, а пару ему в ритм-группе составил американец Адам Крус (пожалуй, этого музыканта я знаю меньше). Кроме того с Марко играли еще два отличных музыканта итальянского происхождения, но уже родившиеся в США: пианист Алан Паскуа и, в отдельных треках, тенор-саксофонист Джордж Гарцоне. Одиннадцать треков альбома – это смесь авторской музыки Пиньятаро и произведений латиноамериканских и итальянских авторов. Как говорит сам Марко, в детстве он часто слушал неаполитанские песни, и любовь к вокалу стремится предать не только в своей музыке, но и в технике игры на саксофоне, максимально вокализируя его звук. Саксофон, будь то тенор или сопрано (Марко играет на обеих разновидностях) – не труба, тут добиться вокализации сложнее, но уже со стартового трека понимаешь, что с этой задачей Пиньятаро успешно справляется.
Стартовая Panarea, на мой вкус, вообще один из главных хитов этого альбома. В этой вещи много элементов средиземноморской музыки, причем, с обоих берегов – и африканского, и европейского, в частности, есть тут нечто испанское. Композиция необычайно мелодична, напевна – это вообще отличительная черта почти всех композиций альбома. Сам Пиньятаро играет здесь на сопрано-саксофоне в дуэте с теноровым инструментом Гарцоне – эффект замечательный, как и отличная работа барабанщика Круса. Слушая Panarea, я невольно вспоминал другого италоамериканца: Чика Кориа – в чем-то дух этой пьесы близок музыке классических альбомов Кориа.
Не разочаровывает альбом и в дальнейшем. Столь же вдохновенно звучат каталонская колыбельная Vou, Veri, Vou (браво, Паскуа!), аргентинская тема Alfonsina y El Mar, бразильский стандарт от Баден Пауэлла и Винисиуша де Мораеша Samba Em Preludio или собственные композиции Марко Letter To My Son и Song For Lucy. Пиньятаро и его партнеры дарят нам чуть больше часа очень романтичной и красивой музыки, на обоих саксофонах лидер ансамбля радует необычайно гибким и словно шелковым звуком. Увы, я прочел о его любви к звучанию Стена Гетца еще до прослушивания альбома, но, думаю, и без этой «подсказки» игра Марко Пиньятаро вызвала бы именно эти ассоциации. Очень достойный и достаточно редкий по духу для наших времен проект – не пропустите!
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