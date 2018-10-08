Mark Winkler / Cheryl Bentyne - Eastern Standard Time

Вокальный дуэт, один из участников которого, Марк Винклер, говорит об этой коллаборации так: «Нам очень приятно бывать в компании друг друга, мы стали добрыми друзьями. Я думаю, вы чувствуете это, когда мы поем вместе». Прав Марк, но прежде, чем говорить о дуэте, давайте хотя бы кратко представим его «половинки». О Черил Бентайн можно было бы сказать только, что долгие годы ее карьера связана с лучшей в мире вокальной джазовой группой Manhattan Transfer, и этим ограничиться. Но есть у Черил и сольные проекты, один из них, Talk Of The Town (2003) рецензировался в свое время на нашем сайте, а сегодня ее сольная дискография насчитывает полтора десятка работ. Марк Винклер – прекрасный певец с впечатляющей дискографией и продуктивный автор песен, чьи произведения исполнялись многими звездами американской сцены – от Лайзы Минелли до Дайаны Ривз. В 2018 году DownBeat назвал его восходящей звездой мужского джазового вокала.
Вместе Черил и Марк поют с 2010 года. В 2013 году они выпустили свой первый дуэтный альбом West Coast Cool, программу которого, согласно названию, составили джазовые стандарты 50-х годов, созданные на Западном побережье США именно в этой стилистике. Альбом добрался до 16 места в чартах JazzWeek. Новый проект пять лет спустя они посвятили уже стандартам Восточного побережья примерно того же периода – конец 50-х – начало 60-х годов, откуда и название альбома: Eastern Standard Time.
Не все композиции в программе альбома можно назвать супер-известными, но это, на мой взгляд, делает проект еще более интересным. И слушая альбом, действительно можно вспомнить слова Марка Винклера: поют не просто классные профессионалы, великолепно чувствующие все тонкости джазового вокала, но и настоящие друзья. Взаимопонимание вокалистов находится на высочайшем уровне. Отличная команда инструменталистов только оттеняет это пиршество двух голосов. Впрочем, не всегда двух. Каждый из вокалистов поет по два трека и в сольном варианте. Марк исполняет в этом формате Rhode Island is Famous for You и I Could Get Used to This (Bumpin’). Интересно, что в последнем случае мы имеем дело с инструментальной пьесой гитариста Веса Монтгомери, для которой Винклер специально сочинил текст. Черил солирует в The Gentleman is a Dope и Spring Can Really Hang You Up the Most. Впрочем, последняя из этих композиций превратилась тоже в дуэт, только не с голосом Винклера, а с гитарой Пата Келли.
Стандарты. Классика джаза. Классической для джаза является и манера пения Марка и Черил. Тут нет, и не может быть каких-то авангардных экспериментов. Это прекрасный альбом для поклонников «олдскульного» джаза, которые под дуэт двух голосов вполне могут представить себя в одном из джазовых клубов Нью-Йорка того времени… © 2018 Café Pacific Records 11 tks / 49 mins (Mark Winkler, Cheryl Bentyne – voc; Rich Eames – p; Bob Sheppard – sax; Grant Geissman, Pat Kelley (tk 7) – g; Gabe Davis – b; Dave Tull – dr; Kevin Winard – perc; Stephanie Fife – cello;) Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music Леонид Аускерн