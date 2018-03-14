Marbin - Israeli Jazz

И название альбома, и симпатичная птичка на обложке – не просто для красы, они имеют прямое отношение к его содержанию. Певчие птицы – давняя любовь пианистки из Нью-Йорка Дайаны Мозер. И любовь не абстрактная. Много лет Мозер ...