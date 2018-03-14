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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Marbin - Israeli Jazz

стиль:
14.03.2018

Marbin - Israeli Jazz
Прежде всего, хочется поздравить Marbin с очень удачной, на мой взгляд, обложкой нового альбома: такую обложку трудно не заметить в ряду любых других, а заметив, – трудно не запомнить. Огнедышащая птичка, украсившая front cover седьмого альбома группы, где-то даже символизирует ее творчество: поток пламени – это страстный напор, мощная энергетика музыки Marbin, но изрыгает это пламя не беспощадный дракон западной мифологии или столь же малосимпатичный Змей-Горыныч мифологии славянской, а певчая птичка, словно напоминая, что жесткость этой музыки может мгновенно смениться (и сменяется!) мягкой, лиричной и очень красивой темой.

Волею обстоятельств я давно уже слежу за творчеством Marbin, и все альбомы группы, за исключением первого, рецензировались на сайте. Но для тех, кому лень искать ссылки в нашем поисковике, все же кратко напомню его историю. Восходит она к 2007 году, когда в Нью-Йорке познакомились два израильских музыканта – саксофонист Дэнни Маркович и гитарист Дани Рабин. Организовав свою группу, в названии которой они соединили свои фамилии, Дэнни и Дани вскоре переехали в Чикаго, где и базируются по сей день. По сей день – это уже более десяти лет, что много по всем меркам и говорит о том, что творческий союз оказался весьма крепким. Впрочем, в Чикаго музыканты не задерживаются. Marbin приобрел репуцтацию одного из самых неутомимых коллективов, большую часть года проводящего в гастрольных турах, что не помешало группе регулярно пополнять свою дискографию. Темп гастролей (более 250 концертов в год, не считая выступлений на фестивалях) выдерживают немногие, поэтому американские партнеры у израильского ядра коллектива менялись часто. Впрочем, похоже, он стабилизировался. Во всяком случае, Israeli Jazz записывал тот же состав, с ударником Блэйком Жирасеком и басистом Джоном Наделем, что и предыдущий альбом Goatman and the House of the Dead (2016).

Остался верен Marbin и джаз-роковой стилистике своих нескольких предыдущих работ, хотя характер программы претерпел некоторые изменения. Забыл добавить, что все композиции Маркович и Рабин сочиняют сами, каверов я у них не слышал. Обычно, в каждом альбоме в одну пьесу авторы вводят узнаваемые ориентальные интонации, словно напоминая себе и слушателям о своих ближневосточных корнях. В Israeli Jazz память о родине сместилась из музыкальной темы в название альбома, а в самой пьесе Israeli Jazz акцент сделан больше на рок, чем на джаз. Возможно, титульная композиция, на старте которой Дани своей игрой на гитаре напоминает классику Deep Purple, - самая роковая по настроению пьеса альбома. Ее Marbin приберег на ударный финал программы. А стартует Israeli Jazz фирменной для стилистики Marbin композицией The Old Ways: четкий ритм ударных, под который звучит знойное напевное соло саксофона, сменяемое гитарной вариацией той же темы и вновь солирующим саксофоном. В Swamp House типично роковое соло гитары с дисторшн-эффектами переходит в тангообразную тему саксофона, а в финале гитара Рабина уносится далеко-далеко в верха, сохраняя романтичный флер композиции в целом. Стремительностью и натиском, непостижимо соединенным со все тем же романтизмом отличаются Arkansas Jumper и Moscow Mule, а соло Рабина в Magic Burro показалось мне наиболее эмоциональным во всей программе. С какого-то момента, слушая альбом, я поймал себя на мысли, что перестаю следить за техникой игры музыкантов: звучание Marbin кажется таким естественным, словно иначе сыграть просто невозможно – это характерный признак класса исполнения. Думаю, те, кто услышит Israeli Jazz, разделят со мной эту оценку.

© & (p) 2018 Marbin Music

7 tks / 58 mins

(Dani Rabin – g; Danny Markovitch – sax; Blake Jiracek – dr; Jon Nadel – b;)

Линк предоставил Dani Rabin

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Израиль, США
музыкальный стиль
фьюжн

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