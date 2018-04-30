Nia Quintet - Music By Scott Anderson

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

страна
Гана
печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2018г.

Nia Quintet - Music By Scott Anderson

стиль:
30.04.2018

Nia Quintet - Music By Scott Anderson
Наш очередной визит в мир чикагского джаза. Если как определение стиля понятие «чикагский джаз» давно, еще с 20-х годов прошлого века, осталось достоянием джазовой истории, то современная джазовая сцена Города Ветров по-прежнему весьма значительна и может похвастаться многими яркими именами. В списке наиболее креативных личностей на местной джазовой сцене видное место, без сомнения, принадлежит и трубачу и композитору Скотту Андерсону.

Уроженец Северной Каролины с дипломами по музыке из университетов Цинциннати и Индианы, он переехал в Чикаго в 1999 году и основной прогресс в его творчестве пришелся именно на чикагский период. В 2012 году Андерсон добрался до полуфинала международного конкурса авторов музыки. Много лет он занимается и преподавательской деятельностью. Ему доводилось выступать со многими известными музыкантами: Крисом Поттером, Руфусом Рейдом, Бадди Гаем, Фредом Хершем и другими. Но основной площадкой для реализации собственных творческих замыслов для Скотта Андерсона является основанный им в 2001 году ансамбль Nia Quintet.

Уже первый альбом этого коллектива End of Time вошел в Top 50 самых популярных у радиослушателей альбомов. Earth Sign, изданный в 2013 году, также оказался досчтаточно успешным. Со времени его издания в составе Nia Quintet произошли персональные изменения, появились клавишник Пол Мьюзабо и ударник Джон Дейтемайер. И вот, в этом обновленном составе и издан третий в дискографии квинтета альбом с очень простым и конкретным названием: «Музыка Скотта Андерсона».

Да, как обычно, все композиции альбома сочинил сам Андерсон, лишь в одном треке разделив авторство с Полом Мьюзабо. Стилистически его музыку я бы отнес к достаточно широкому пограничью между мэйнстримом и авангардом. Скотт прекрасно владеет всеми идиомами постбопа, но в его музыкальном языке находится место и элементам более радикального джаза. Очень многое в музыке Андерсона строится на диалогах его трубы, холодноватый звук которой иногда заставляет вспоминать Майлса Дэвиса, а из более современных мастеров – Тома Харелла, кстати, тоже предпочитающего формат квинтета, и саксофона Дэна Николсона. С последним, также выходцем из Северной Каролины, Андерсон дружит и играет уже четверть века, так что взаимопонимание у них идеальное, лучшим свидетельством чему я бы назвал композицию A New Day. Очень удачно, на мой взгляд, вошел в квинтет и Пол Мьюзабо, чья игра выглядит весьма креативной. Никаких претензий нет и к работе ритм-группы, где рядом с ветераном Nia Quintet, басистом Патриком Уильямсом, появился Джон Дейтемайер. Ровный крепкий состав, интересная музыка – любителям качественного джаза не придется скучать, слушая Music By Scott Anderson.

© & (p) 2018 Nia Pro Music

8 tks / 46 mins

(Scott Anderson – tp, flg; Dan Nicholson – as, ts; Paul Mutzabaugh – keyb, org, perc; Patrick Williams – b; Jon Deitemyer – dr, perc;)

Линк предоставил August Forte, NoVo Management & Publicity

Леонид АУСКЕРН
Расскажи друзьям:


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард, мэйнстрим

Еще из раздела издано в 2018г.

Gregory Generet / Richard Johnson - 2 Of A Kind

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
  • страна: США
Долгое время творческие дороги двух американских джазовых исполнителей, певца Грегори Джинерета и пианиста Ричарда Джонсона, не пересекались. Голос Джинерета звучал в лучших джазовых клубах Нью-Йорка - Dizzy’s Club Coca Cola, ...
подробнее
30.04.2018

Hart, Scone & Albin - Leading the British Invasion

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: фьюжн, мэйнстрим, блюз-рок, кроссовер
  • страна: США
Когда американцы говорят о «британском вторжении» (а этот термин у них давно стал выражением нарицательным), это не означает, что они вспоминают Войну за Независимость или Англо-американскую войну начала XIX века. Это понятие ...
подробнее
30.04.2018

Hughes Smith Quintet - Motion

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: хард-боп
  • страна: США
Многие американские города имеют устоявшиеся прозвища. Все знают Большое Яблоко (Нью-Йорк) или Город Ветров (Чикаго). Есть свое прозвище и у Детройта. Его называют Город Моторов или просто Мотаун. И когда ансамбль из Детройта именует свой ...
подробнее
30.04.2018
© 2018 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com