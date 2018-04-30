Nia Quintet - Music By Scott Anderson

Наш очередной визит в мир чикагского джаза. Если как определение стиля понятие «чикагский джаз» давно, еще с 20-х годов прошлого века, осталось достоянием джазовой истории, то современная джазовая сцена Города Ветров по-прежнему весьма значительна и может похвастаться многими яркими именами. В списке наиболее креативных личностей на местной джазовой сцене видное место, без сомнения, принадлежит и трубачу и композитору Скотту Андерсону.
Уроженец Северной Каролины с дипломами по музыке из университетов Цинциннати и Индианы, он переехал в Чикаго в 1999 году и основной прогресс в его творчестве пришелся именно на чикагский период. В 2012 году Андерсон добрался до полуфинала международного конкурса авторов музыки. Много лет он занимается и преподавательской деятельностью. Ему доводилось выступать со многими известными музыкантами: Крисом Поттером, Руфусом Рейдом, Бадди Гаем, Фредом Хершем и другими. Но основной площадкой для реализации собственных творческих замыслов для Скотта Андерсона является основанный им в 2001 году ансамбль Nia Quintet.
Уже первый альбом этого коллектива End of Time вошел в Top 50 самых популярных у радиослушателей альбомов. Earth Sign, изданный в 2013 году, также оказался досчтаточно успешным. Со времени его издания в составе Nia Quintet произошли персональные изменения, появились клавишник Пол Мьюзабо и ударник Джон Дейтемайер. И вот, в этом обновленном составе и издан третий в дискографии квинтета альбом с очень простым и конкретным названием: «Музыка Скотта Андерсона».
Да, как обычно, все композиции альбома сочинил сам Андерсон, лишь в одном треке разделив авторство с Полом Мьюзабо. Стилистически его музыку я бы отнес к достаточно широкому пограничью между мэйнстримом и авангардом. Скотт прекрасно владеет всеми идиомами постбопа, но в его музыкальном языке находится место и элементам более радикального джаза. Очень многое в музыке Андерсона строится на диалогах его трубы, холодноватый звук которой иногда заставляет вспоминать Майлса Дэвиса, а из более современных мастеров – Тома Харелла, кстати, тоже предпочитающего формат квинтета, и саксофона Дэна Николсона. С последним, также выходцем из Северной Каролины, Андерсон дружит и играет уже четверть века, так что взаимопонимание у них идеальное, лучшим свидетельством чему я бы назвал композицию A New Day. Очень удачно, на мой взгляд, вошел в квинтет и Пол Мьюзабо, чья игра выглядит весьма креативной. Никаких претензий нет и к работе ритм-группы, где рядом с ветераном Nia Quintet, басистом Патриком Уильямсом, появился Джон Дейтемайер. Ровный крепкий состав, интересная музыка – любителям качественного джаза не придется скучать, слушая Music By Scott Anderson. © & (p) 2018 Nia Pro Music 8 tks / 46 mins (Scott Anderson – tp, flg; Dan Nicholson – as, ts; Paul Mutzabaugh – keyb, org, perc; Patrick Williams – b; Jon Deitemyer – dr, perc;) Линк предоставил August Forte, NoVo Management & Publicity Леонид АУСКЕРН