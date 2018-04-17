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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Misha Piatigorsky Trio - Stained Glass And Technicolor Grooves

стиль:
17.04.2018

Misha Piatigorsky Trio - Stained Glass And Technicolor Grooves
Первая для посетителей нашего сайта встреча с лидерским альбомом известного американского джазового пианиста с российскими корнями Миши Пятигорского. Родился он в Москве, музыкой занимался с пяти лет, а в 1981 году, когда Мише было восемь, его семья эмигрировала в США. Его учителем в сфере джаза был сам Кенни Бэрон (в Rutgers University), а степень он получил в известной Manhattan School of Music в Нью-Йорке. В 2004 году Пятигорский стал победителем конкурса джазовых пианистов имени Телониуса Монка, он – желанный гость на крупнейших джазовых фестивалях и в самых известных джазовых клубах, много гамтролирует по всему миру, с успехом выступал и в России. Однозначно стиль игры Миши определить трудно, как пианист он универсален, играет самую разную музыку, как и многие сегодня в джазе, любит латину, работает преимущественно в малых составах, в том числе с собственным трио.

Трио, которое записывало альбом Stained Glass And Technicolor Grooves, постоянным не назовешь. Инициатором его возникновения стал барабанщик Сэм Фишман, решивший воссоздать атмосферу лучших джаз-клубов Нью-Йорка в своем родном городе Глен-Рок, Нью-Джерси. Сэм решил ежегодно проводить в Глен-Роке концерты под девизом Jazz at the GRJC – «Джаз в Еврейском Центре Глен-Рока». Первым таким концертом стало выступление здесь в 2017 году классического джазового фортепьянного трио, где за барабанами сидел сам Сэм Фишман, в качестве басиста пригласил Чарли Доэрти, а на роль лидера трио выбрал своего давнего знакомого Мишу Пятигорского. Кроме того, в качестве гостя в трех треках к трио присоединился его брат, саксофонист Джереми Фишман. Концерт в GRJC был записан и превратился в выходящий в свет 8 мая 2018 года альбом Stained Glass And Technicolor Grooves.

Конечно же, у концертного альбома своя, особенная драматургия. Здесь и программу музыканты подбирают из вещей «ударных», которые публика априори принимает тепло, и импровизируют в каждой композиции всласть. Все это присутствует и в данном альбоме, состоящем из четырех авторских пьес Миши Пятигорского и шести каверов. Уже первый трек, композиция Миши Where’s the Sun?, автора этих строк, вместе с посетителями того концерта, очаровал. Отточенная техника, сложные переходы от тонких лиричных частей к взрывным темповым отрезкам, дают понять, что имеешь дело с большим мастером. А потом последовала самая длинная композиция альбома, Nachlaot, тоже от Пятигорского, - очаровательный синтез джаза и элементов еврейского мелоса (Нахлаот – один из старых кварталов Иерусалима): и написано, и исполнено с душой и любовью. Ближе к концу альбома впечатлила еще одна пьеса лидера трио – сравнительно короткая зарисовка Misha’s Mood, в которой мажор и минор также сменяют друг друга, как солнце и дождик в капризный весенний день. Разные грани своего мастерства лидер трио и его партнеры проявили и в каверах – интересной версии знаменитой Afro Blue от Монго Сантамарии, в хард-боповой пьесе Оддерли Inside Straight с мощным потоком грува, в изящной пьесе Бенни Мотена Moten Swing, и, наконец, в ярком финале концерта - . I Wish I Knew How It Feels To Be Free.

Отличный альбом, где могут найти музыку на свой вкус слушатели с самыми разными интересами. А я подумал, что творческий путь Миши Пятигорского в чем-то похож на судьбу его знаменитого родственника. Двоюродный дед Миши Григорий Пятигорский тоже эмигрировал из России в США в первые послереволюционные годы и стал одним из самых выдающихся академических виолончелистов мира. Судя по тому, как складывается его карьера, Миша вполне в состоянии повторить этот успех – но в джазе!

© & (p) 2018 Natural Drummer

10 tks / 68 mins

(Misha Piatigorsky – p; Charlie Dougherty – b; Sam Fishman – dr; Jeremy Fishman – sax (tks 8,9,10);)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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