Misha Tsiganov - Playing With The Wind

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Кипр, Мадагаскар, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2018г.

Misha Tsiganov - Playing With The Wind

стиль:
17.01.2019

Misha Tsiganov - Playing With The Wind
В третий раз американский джазовый пианист с российскими корнями Миша Цыганов выпускает свой альбом на известном голландском лейбле Criss Cross Jazz. Playing With The Wind последовал вслед за The Artistry Of The Standard (2014) и Spring Feelings (2016) – работами, которые наш сайт уже освещал ранее. Как легко заметить, двухлетний интервал в пополнении своей дискографии на этом лейбле Миша выдерживает четко, впрочем, он не менее последователен и в гораздо более существенных моментах. Как и во многих других работах Цыганова, в состав квинтета, с которым записывался Playing With The Wind, вошли его старинный друг и компатриот, трубач Алекс Сипягин (правда, сам Миша – петербуржец, а Алекс – из Ярославля) и тенор-саксофонист Симус Блейк. Ритм-группа, правда, обновилась: на этот раз ее составили басист Мэтт Брюэр и ударник Дэн Вейс. Кстати, все партнеры Цыганова также имеют на своем счету не одну запись на Criss Cross Jazz, да и продюсировал альбом шеф лейбла Герри Тикенс - так что для Criss Cross это, так сказать, «семейный» проект, а Миша Цыганов, констатируем, прочно вошел в состав этой международной «семьи».

Теперь о тех самых более существенных моментах. Пианист, композитор и аранжировщик – как и в Spring Feelings, Цыганов здесь един в трех лицах. В программу, занявшую чуть более часа звучания, вошли четыре авторские композиции, четыре стандарта в аранжирвках Цыганова и русская народная мелодия «То не ветер ветку клонит» (No, It's Not A Branch Bowing To The Wind) в его джазовой интерпретации - продолжение постоянной в творчестве Миши увлеченности фольклором, особенно масштабно выраженной его российским альбомом Slavonic Roots (2015). Сам Цыганов, по свидетельству автора liner notes Теда Панкена, считает эту программу гораздо более продвинутой и сложной по сравнению с предыдущими. Уже стартовая пьеса Миши Playing With The Wind дает основания согласиться с этим утверждением: после эмоционального фортепьянного интро Блэйк и Сипягин вовлекают слушателей в головокружительный диалог саксофона и флюгельгорна при постоянно меняющемся пульсе композиции. Не менее эмоциональна и не менее технически сложна пьеса Mama, посвященная автором самому дорогому для него человеку. В короткой композиции Dream Catcher и более развернутой Orange Dream базовая академическая школа, полученная Мишей в петербургском музыкальном училище им. Мусоргского, проступает особенно рельефно. Из четырех стандартов этого альбома, два можно отнести к «старой» джазовой классике (Cry Me A River Хэмилтона и The Very Thought Of You Ноубла), а два к классике «новой» - это пьесы любимого Мишей Уэйна Шортера. Особенно я отметил бы очень красивую версию шортеровской баллады Virgo – на мой вкус, один из самых удачных треков альбома.

Отдельно надо подчеркнуть, что у Цыганова всегда звучит именно ансамбль, квинтет, а не «лидер и все остальные». Взаимопонимание музыканты демонстрируют высочайшее. И в этой связи трудно удержаться от еще одной цитаты из эссе Панкена, где он приводит слова Миши Цыганова: «Вы можете пригласить самых лучших, но если они не говорят на одном языке, они не смогут звучать вместе надлежащим образом. Если этого нет в ритм-секции, если в ней нет грува, нет свинга – не имеет значения насколько хороши солисты. Я бы никогда не пригласил даже гениальных басиста и ударника, если бы не был уверен, подходят ли они друг другу.» В квинтете Цыганова на Playing With The Wind все на месте: солисты Сипягин и Блэйк, ритм-группа Брюэр – Вейс, и их лидер, разумеется!

© & (p) 2018 Criss Cross Jazz

9 tks / 64 mins

(Misha Tsiganov - p, arr; Alex Sipiagin - tp, flg; Seamus Blake – ts; Matt Brewer – b; Dan Weiss – dr;)

Линк предоставил Misha Tsiganov

Леонид АУСКЕРН
Расскажи друзьям:


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

Еще из раздела издано в 2018г.

John Fedchock Quartet - Reminiscence

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
  • страна: США
У альбома Reminiscence довольно долгая история. Дело в том, что американский тромбонист Джон Федчок (его фамилия, как мне кажется, указывает на то, что предки музыканта прибыли в Америку откуда-то из Восточной Европы) более известен, как ...
подробнее
17.01.2019

Johnaye Kendrick - Flying

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
  • страна: США
Джонайе Кендрик, американская джазовая певица, родилась в Калифорнии, в Сан-Диего. Еще в годы учебы в Университете Западного Мичигана Джонайе получила специальную студенческую премию журнала DownBeat. Потом она продолжала ...
подробнее
17.01.2019

Jordan Pettay - First Fruit

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: госпел, мэйнстрим
  • страна: США
First Fruit - дебютный альбом молодой американской саксофонистки Джордан Петтей. Правда, несмотря на молодость, она к моменту его записи, уже успела после учебы в родном Техасе закончить в 2014 году нью-йоркский Джульярд, объездить с ...
подробнее
17.01.2019
© 2019
Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com