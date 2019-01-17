Misha Tsiganov - Playing With The Wind

В третий раз американский джазовый пианист с российскими корнями Миша Цыганов выпускает свой альбом на известном голландском лейбле Criss Cross Jazz. Playing With The Wind последовал вслед за The Artistry Of The Standard (2014) и Spring Feelings (2016) – работами, которые наш сайт уже освещал ранее. Как легко заметить, двухлетний интервал в пополнении своей дискографии на этом лейбле Миша выдерживает четко, впрочем, он не менее последователен и в гораздо более существенных моментах. Как и во многих других работах Цыганова, в состав квинтета, с которым записывался Playing With The Wind, вошли его старинный друг и компатриот, трубач Алекс Сипягин (правда, сам Миша – петербуржец, а Алекс – из Ярославля) и тенор-саксофонист Симус Блейк. Ритм-группа, правда, обновилась: на этот раз ее составили басист Мэтт Брюэр и ударник Дэн Вейс. Кстати, все партнеры Цыганова также имеют на своем счету не одну запись на Criss Cross Jazz, да и продюсировал альбом шеф лейбла Герри Тикенс - так что для Criss Cross это, так сказать, «семейный» проект, а Миша Цыганов, констатируем, прочно вошел в состав этой международной «семьи».
Теперь о тех самых более существенных моментах. Пианист, композитор и аранжировщик – как и в Spring Feelings, Цыганов здесь един в трех лицах. В программу, занявшую чуть более часа звучания, вошли четыре авторские композиции, четыре стандарта в аранжирвках Цыганова и русская народная мелодия «То не ветер ветку клонит» (No, It's Not A Branch Bowing To The Wind) в его джазовой интерпретации - продолжение постоянной в творчестве Миши увлеченности фольклором, особенно масштабно выраженной его российским альбомом Slavonic Roots (2015). Сам Цыганов, по свидетельству автора liner notes Теда Панкена, считает эту программу гораздо более продвинутой и сложной по сравнению с предыдущими. Уже стартовая пьеса Миши Playing With The Wind дает основания согласиться с этим утверждением: после эмоционального фортепьянного интро Блэйк и Сипягин вовлекают слушателей в головокружительный диалог саксофона и флюгельгорна при постоянно меняющемся пульсе композиции. Не менее эмоциональна и не менее технически сложна пьеса Mama, посвященная автором самому дорогому для него человеку. В короткой композиции Dream Catcher и более развернутой Orange Dream базовая академическая школа, полученная Мишей в петербургском музыкальном училище им. Мусоргского, проступает особенно рельефно. Из четырех стандартов этого альбома, два можно отнести к «старой» джазовой классике (Cry Me A River Хэмилтона и The Very Thought Of You Ноубла), а два к классике «новой» - это пьесы любимого Мишей Уэйна Шортера. Особенно я отметил бы очень красивую версию шортеровской баллады Virgo – на мой вкус, один из самых удачных треков альбома.
Отдельно надо подчеркнуть, что у Цыганова всегда звучит именно ансамбль, квинтет, а не «лидер и все остальные». Взаимопонимание музыканты демонстрируют высочайшее. И в этой связи трудно удержаться от еще одной цитаты из эссе Панкена, где он приводит слова Миши Цыганова: «Вы можете пригласить самых лучших, но если они не говорят на одном языке, они не смогут звучать вместе надлежащим образом. Если этого нет в ритм-секции, если в ней нет грува, нет свинга – не имеет значения насколько хороши солисты. Я бы никогда не пригласил даже гениальных басиста и ударника, если бы не был уверен, подходят ли они друг другу.» В квинтете Цыганова на Playing With The Wind все на месте: солисты Сипягин и Блэйк, ритм-группа Брюэр – Вейс, и их лидер, разумеется!
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