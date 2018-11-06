Vasil Hadzimanov Band - Lines In Sand

Отдав должное мастерству Васила Хаджиманова в рецензии на прошлогодний альбом Душана Евтовича No Answer, в записи которого он участвовал, я с тем большим интересом приступал к первому для себя прослушиванию лидерского альбома Хаджиманова и его Vasil Hadzimanov Band, уже второго под логотипом MoonJune Records, - Lines In Sand. Дает это повод и для более развернутого представления музыканта.
Васил Хаджиманов (родился в 1973 году в Белграде), македонец по происхождению, – клавишник, композитор, аранжировщик и бэнд-лидер. Он вырос в очень музыкальной и уважаемой во всей бывшей Югославии семье, его отец Зафир Хаджиманов – известнейший здесь певец. В начале 90-х годов Васил отправился за океан, закончил в 1995 году в Бостоне знаменитый колледж Беркли. В отличие от многих других учившихся здесь европейских и азиатских музыкантов, Васил решил продолжать карьеру не в Америке, а на родине. Вернувшись в Сербию, он почти сразу основал свой Vasil Hadzimanov Band, с которым работает уже более двадцати лет и издал за это время семь альбомов, в Сербии и за ее пределами. Помимо этого, Хаджиманов принимал участие во множестве других проектов. О совместном альбоме с Евтовичем и Асафом Сиркисом я уже упоминал в начале этого текста, а кроме того – с Бояном Зульфикарпашичем, Bace Quartet, Trio Sveti и другими, включая отца и тетю, певицу Бисеру Велитанлич.
Lines In Sand трудно определить каким-то одним термином, настолько разнообразен альбом по характеру составивших его программу девяти композиций. Можно, конечно, сказать, что это – современный вариант джаз-рока, но это определение будет весьма приблизительным. Наиболее чистым стилистически образчиком такой музыки я бы назвал пьесу Mr. MoonJune, посвященную шефу лейбла Леонардо Павковичу, неустанному проводнику лучших образцов прог-рока и джаз-рока в современном музыкальном бизнесе. Но куда прикажете деть Ratnici Podzemlja c чуть ли не хип-хоповыми красками или психоделическую мини-сюиту из двух пьес Kazi и Kazi Gradiska? Куда деть фанковый Maklik или этнико-психоделичную зарисовку Waiting For…? Этнические мотивы, прежде всего родные для Васила, балканские, вообще занимают в альбоме большое место. Это подчеркнуто уже в стартовой титульной композиции Lines In Sand с темпераментным вокалом перкуссиониста Бояна Ивковича. А есть еще и очень красивая пьеса Freedom From The Past, есть этнические нотки и в нежной балладе Lost, где солирует голос дочери лидера, Марты Хаджимановой. Кстати, вокал присутствует и в еще одной композиции, For Clara, где поет гость проекта Дин Баумэн.
За почти час звучания альбома удается в полной мере посмаковать и мастерство Хаджиманова-инструменталиста. Пресс-релиз сравнивает его игру со знаменитым австрийцем Джо Завинулом. Возможно. Для меня же главная прелесть работы Васила за клавишами – в его непредсказуемости. В рамках даже одной композиции, он может быть разным, как быстро меняющиеся, но неизменно красивые пейзажи его родной страны, когда путешествуешь по гористой местности. Образцом лирики Хаджиманова я назвал бы его игру в San Snova, а драйва – его работу в титульной пьесе. Нельзя не отдать должное и коллегам Васила по группе, в первую очередь гитаристу Труичу и ударнику Милутиновичу. Завершая, могу сказать одно: этот альбом стоит услышать. © & (p) 2018 MoonJune Records 9 tks / 59 mins (Vasil Hadzimanov – keyb; Branko Truic – g; Miroslav Tovirac – bass g; Bojan Ivkovic – perc, voc; Pedja Milutinovic – dr; with Rastko Obradovic – sax (tks 2,8); Marta Hadzimanov – lead voc (tk 4); Dean Bowman – lead voc (tk 8);) Линк предоставлен MoonJune Records Леонид АУСКЕРН