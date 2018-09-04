Yale Strom’s Broken Consort - Shimmering Lights – Hanukkah Music

Чтобы получить представление о новом релизе британского лейбла ARC Music, мне думается, большинству наших читателей будет полезна небольшая историческая справка. Итак: Ханука, один из иудейских религиозных праздников, отмечаемый обычно в ноябре-декабре, обязан своим появлением победоносному восстанию Маккавеев в середине второго века до нашей эры против власти эллинистического греко-сирийского царства Селевкидов. Оно принесло еврейскому государству еще полтора века независимости до перехода под власть Рима. В религиозном плане он связан со следующей легендой: для нового освящения Храма в Иерусалиме необходимо было зажечь светильник-менору, но был найден только один освященный кувшинчик с маслом, которого хватило бы едва на день. Но чудесным образом масла в нем хватило на целых восемь дней. Поэтому Ханука празлнуется восемь дней, и каждый день в специальном девятирожковом светильнике-ханукии зажигается новая свеча, а одна главная, горит с первого дня. На обложке альбома Shimmering Lights – Hanukkah Music представлены горящие свечи в последний день праздника, все девять.
Записал этот альбом ансамбль Broken Consort под управлением Йеэла Строма. Когда я познакомился с биографией этого человека, захотелось снять виртуальную шляпу: по масштабу и разнообразию талантов это настоящий человек Ренессанса. Скрипач, композитор и этномузыколог, Стром – автор 13 книг, 9 документальных фильмов, нескольких фотовыставок, музыки, исполняемой многими академическими составами во всем мире и профессор иудаики в Университете Сан-Диего. Но главное, он с 1981 года – один из виднейших современных клезмеров, возрождающих эту музыку восточноевропейских евреев. Название коллектива, создававшего представляемый сегодня проект, объясняется тем, что к традиционному струнному квартету, известному в Англии с XVI века как консорт, в этом проекте добавились электрические и акустические гитары, ближневосточный уд, бас и вокал супруги Строма, известной клезмерской певицы Элизабет Шварц. Впрочем, каждый из участников проекта – профессионал высокого класса, назову хотя бы знакомую нашим читателям скрипачку Сару Кэсуэлл.
Йеэл Стром собрал коллекцию ханукальных мелодий из разных уголков еврейской диаспоры – сефардов Марокко и Греции, ашкенази Восточной Европы, как правило, в своей аранжировке, добавив к ним несколько треков с авторской музыкой, также в основном собственного сочинения. Среди авторов лирики – средневековый еврейский поэт Халеви и классик израильской поэзии Бялик. Элизабет Шварц поет на трех языках: иврите, идиш и ладино. Вокал – важная часть композиций, но не менее важны и развернутые инструментальные партии с разнообразной конфигурацией соло на струнных, придающим восточный аромат звучанием уда, виртуозной игрой гитар. Тут есть серьезные песни, есть веселые (последних много: ведь ханука – это радостный праздник). Каждой композиции, каждому исполнителю в liner notes посвящен обстоятельный рассказ, что, впрочем, характерно для всех релизов ARC Music. Альбом Shimmering Lights – Hanukkah Music можно рассматривать, как настоящее этномузыкальное исследование, а можно просто получать удовольствие от богатства инструментальной и вокальной музыки, посвященной Хануке.
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