Wayne Powers - If Love Were All

Уэйн Пауэрс всегда умел и любил петь. Но при этом свой последний альбом Plain Old Me он выпустил … четверть века назад, в 1993 году. Следующие двадцать пять лет он с большим успехом занимался другими делами. Он – преуспевающий актер, снимавшийся в нескольких кинофильмах и целом ряде популярных в Америке телесериалов. Работает Пауэрс и на театральных подмостках, а еще, вместе с известным актером Робином Уильямсом, он успешно «отжигал» в рамках комедийной труппы Off The Wall
в Голливуде. Сейчас Уэйн живет в городе Шарлотт в штате Северная Каролина, и там тоже занимается театральным искусством.
Но любовь к музыке и пению осталась с ним, что Пауэрс и демонстрирует своим новым, после долгого перерыва, альбомом If Love Were All. Как говорит по этому поводу сам Уэйн, «Во мне осталось еще так много не спетого, что, вооружившись The Great American Songbook, как путеводителем, я отобрал несколько настоящих классических мелодий, которые много значат для меня и, надеюсь, для вас. Некоторые из них вам будут знакомы, а парочка, возможно, будет не столь знакома – пока». Напомню, что The Great American Songbook – это книга не натуральная, а виртуальная, так в Штатах называют список выдержавших проверку временем, классических по качеству материала и популярности песен из бродвейских мюзиклов и голлвудских фильмовиз репертуара джазовых исполнителей начиная с 30-х и вплоть до семидесятых годов прошлого века, известных каждому американцу старшего и среднего поколения и состовляющих и сегодня основу репертуара джазовых вокалистов традиционного стиля.
Что ж, Уэйн Пауэрс действительно подобрал отличную коллекцию стандартов, в которую вошли и Body And Soul (в вокальной версии), и Lush Life, и Willow Weep For Me, и другие песни. Не уверен в большой оригинальности предложенных аранжировок, но голос Пауэрса действительно впечатляет. Глубокий, сочный баритон, отличная артикуляция, когда каждый слог подается, как бокал искрящегося шампанского, - мне кажется, на представительниц прекрасного пола его манера пения должна действовать просто безотказно. Что же до автора этих строк, то интерпретация Пауэрсом Willow Weep For Me и мне показалась просто блестящей. Разумеется, это глубоко традиционный джаз, но кто сказал, что его не интересно слушать! Сопровождающий Уэйна инструментальный квартет со своей миссией также справляется вполне успешно, обрамляя голос певца и сольными партиями саксофона, и точными ритмическими рисунками. Да, Пауэрс как следует тряхнул стариной и доказал наличие в пороховницах изрядного количества пороха. © & (p) 2018 Kabockie Records 14 tks / 50 mins (Wayne Powers – voc; Ziad Rabie – ts; Keith Davis – p; Ron Brendle – ac.b; Al Sergel – dr;) Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид АУСКЕРН