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Weird Turn Pro - Let me be Unwound
09.07.2018
Год спустя после The repeatedly answered question (обзор этого альбома можно найти на сайте) ансамбль из Новой Англии Weird Turn Pro представляет на суд публики свой новый альбом Let me be Unwound, записанный зимой 2018 года в Довере, Нью=Хэмпшир. Порой резкие изменения в стилистике тех или иных коллективов происходят и за меньший срок, но только не в случае Weird Turn Pro. Новая работа во всем, от музыки до оформления обложки альбома в орнаментально-геометрическом ключе, последовательно продолжает линию своего предшественника. Let me be Unwound несколько меньше по объему, но теперь он полностью составлен из композиций лидера и главного идеолога коллектива, пианиста Майка Эффенбергера.
Сам коллектив также изменений не претерпел ни по формату, ни по персоналиям: это все тот же секстет, где трое духовиков сочетаются с классическим для джаза трио фортепьяно-бас-ударные. А уже стартовый трек It’ll All Be Over Soon демонстрирует верность Эффенбергера своей излюбленной стилистике: фортепьянное интро продолжается остинатным повторением короткой фразы, на фоне которой духовые медленно и экономно развивают минорную тему. В похожем ключе выдержаны и другие композиции альбома. Забавно, что придерживаясь коллективной импровизации, характерной для ранних джазовых пьес новоорлеанского стиля, Weird Turn Pro с ее помощью работает в очень современных техниках, характерных, как для джазового, так и для академического авангарда – я имею ввиду в первую очередь минимализм. А название одной из композиций альбома – Finlandia с ее аскетичным, типично северным сонористическим пейзажем – натолкнуло меня на другую ассоциацию. Как мне показалось, музыка Weird Turn Pro удивительно близка по духу к тому, что называют ECM-sound. Музыка американского коллектива вполне сопоставима с холодноватым рафинированным звучанием, характерным для продукции известного лейбла из Мюнхена. Впрочем, сами музыканты выделяют, как ключевые для альбома другие пьесы, но и в них саунд группы близок к упомянутому выше. Я бы выделил особо такие треки, как Tremendous Difficulty With My Lifestyle и финальную, самую длинную в альбоме (более двенадцати минут), пьесу You Feel Shuddering Vibrations. Кстати, любопытными показались мне необычные названия многих пьес, да и самого альбома, которые выглядят, как откровения на беседе с психоаналитиком. Сам Майк никак их не поясняет, а вот музыка его говорит сама за себя: она явно рассчитана на посетителей филармонических концертов – как новоджазовых, так и академических. 2018 8 tks / 52 mins (Mike Effenberger – p; Rob Gerry – b; Mike Walsh – dr; Matt Langley – reeds; Chris Gagne – tb; Chris Klaxton – tp;) Линк предоставил Mike Effenberger Леонид АУСКЕРН
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