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Главная > обзоры > издано в 2018г.

Vigüela - A Tiempo Real - A New Take on Spanish Tradition

стиль:
15.07.2018

Vigüela - A Tiempo Real - A New Take on Spanish Tradition
Если для кого-то испанский музыкальный фольклор ассоциируется исключительно с музыкой фламенко, ему будет особенно полезно послушать этот двойной альбом. Не стоит забывать, что фламенко – это музыка родом из Андалузии, а Испания – страна, где музыкальные традиции различных исторических регионов существенно разнятся. Ансамбль народной музыки из Толедо Vigüela своим проектом A Tiempo Real - A New Take on Spanish Tradition предлагает нашему вниманию музыку из самого сердца страны – из автономной области Кастилия – Ла Манча, в которой гений Сервантеса поселил одного из самых известных в мире литературных персонажей – Дон Кихота. Vigüela существует уже более тридцати лет. Коллектив много гастролирует в разных странах Европы. Vigüela успешно выступила в Британии на фестивале этнической музыки WOMAD UK 2017, и лейбл ARC Music после Temperamento (2016), первого английского альбома коллектива, представляет его новую работу.

Строго говоря, под Толедо в отношении ансамбля надо понимать не город, а одноименную провинцию, где находится родная деревня участников Vigüela – Эль Карпио де Тахо. И музыка, которую презентует Vigüela – это музыка сельская, крестьянская, вспоминая вновь бессмертный роман, можно сказать, что это музыка не Дон Кихота, а Санчо Пансы – песни и танцы, которые кастильские крестьяне, собираясь в своем кругу, исполняли на рождество, на пасху, во время свадебных торжеств и местных праздненств. И инструментарий коллектива соответствующий: гитары, лютни, многочисленная традиционная перкуссия – кастаньеты, тамбурины, бубны, а наряду с ними - и обычная кухонная утварь, вроде сковородок. Особо я отметил бы самый экзотический, на мой взгляд, инструмент в арсенале коллектива, очень заметный в его саунде – фрикционный барабан замбомба: этакий обтянутый пергаментом горшок с отверстием посередине. В это отверстие вкладывается палочка, которой ритмично водят вверх и вниз, получая своеобразный глуховатый шумящий звук. Традиционная, причем зачастую привязанная к конкретным деревням региона, музыка звучит в аранжировках участников ансамбля, в первую очередь – Хуана Антонио Торреса Дельгадо, аранжировках очень бережных, тщательно сохраняющих аутентичность произведений.

Как уже говорилось выше, произведения это очень разные. Сильное впечатление у меня оставили две акапелльные композиции, исполняемые без аккомпанемента - Moreno mío, cuánto te quiero и Arroyo claro в исполнении Марии дель Росарио Ньето Паломо. Очень интересно было познакомиться с El ramo/Palillo verde/Allá en La Habana, композицией, где в фольклорные тексты органично вошли и стали тоже традицией куплеты, распевавшиеся в начале ХХ века испанскими солдатами, возвращавшимися с Кубы после поражения в испано-американской войне. Но, пожалуй, самыми яркими моментами этого почти стоминутного альбома для меня стали традиционные танцевальные мелодии, которым отдан почти весь второй диск альбома – сегедилья, хота, малагерия и, прежде всего, фанданго – по внутренней энергетике, страстности и своеобразию звучания ритмы этого танца вполне могут соперничать с андалузским фламенко. А еще они, как и альбом в целом, основательно раздвинули мои представления об испанском фольклоре. Если вас интересует этническая музыка с Пиренеев, очень рекомендую!

© & (p) 2018 ARC Music

2 CD

1st: 14 tks / 49 mins

2nd: 11 tks / 51 mins

(Carmen Torres Delgado - voc, perc (castanets, tambourines, mortars, cauldron, cane, clapping, triangle); María del Rosario Nieto Palomo - voc, perc (mortars, frying pan, tambourines, clapping); Juan Antonio Torres Delgado - voc, rebec, g, perc (zambomba, frame drum, mortars, bottle, triangle, jar); Luis García Valera - voc, g, guitarro manchego, lutes, perc (tambourines, mortar, triangle); Javier Gómez García - voc, lutes, guitarro manchego, g, perc (castanets, tambourines); Eduardo Gómez-Olmedo Moreno - voc, g, lutes;)

Линк предоставила Angie Lemon, ARC Music

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Испания

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