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Vivian Sessoms - Life
18.01.2019
Вивиан Сессомс родом из Гарлема. Это не просто географическая подробность, а факт, многое определяющий в жизни человека, чем бы он не занимался. Вивиан занимается музыкой, что кажется предопределенным ее семейными традициями. Она и выросла в музыкальной семье (отец играл на флейте и перкуссионных инструментах, в том числе у Джеймса Брауна, мать пела), да вдобавок является племянницей легендарной Нэнси Уилсон. С ранних лет Вивиан Сессомс начала петь. Большую роль в становлении певицы сыграл гастрольный тур с Рюичи Сакамото, где ей пришлось петь по-японски (!) Потом были эпизоды сотрудничества с Шер и Майклом Джексоном, Чака Хан и Донной Саммер – разными людьми и в разных стилистиках. Свой последний альбом Сессомс выпустила давно, еще в 2007 году, и вот, после долгого перерыва, в ноябре 2018 года Ropeadope издает новый проект Вивиан Сессомс с коротким названием Life.
Образ Вивиан на его обложке вызывает в памяти старые добрые 70-е и ассоциируется со множеством афроамериканских вокалисток самых разных стилей – от джаза и ритм-энд-блюза и вплоть до музыки диско. Надо сказать, что программа Life также выглядит достаточно пестрой. Рядом с классическими джазовыми стандартами, такими, как Strange Fruit, неразрывно связанный с именем Билли Холидей, Lush Life Стрейхорна или Under My Skin Коула Портера можно обнаружить типичный ритм-энд-блюз People Make the World Go Around или фанковую See Line Woman. Есть здесь и собственная композиция Вивиан Dreaming Of A Boy, написанная в сотрудничестве с ее давним партнером по музыке и по жизни Крисом Парксом, который принес в проект ряд своих пьес и играет в альбоме во многих треках.
К работе над проектом, к участию в записи тех или иных композиций, было привлечено очень много классных музыкантов. Назову хотя бы известного саксофониста Донни МакКаслина, чье соло в See Line Woman явно украсило альбом, арфистку Бренди Янгер или очень интересного пианиста Шедрика Митчелла. Вокал Вивиан полностью подчинен настроению и стилистике конкретной песни и может быть очень разным. Как признается сама певица, настоящим испытанием и вызовом для нее стало исполнение Strange Fruit. Сессомс поет эту вещь совершенно иначе, чем Билли Холидей (и слава Богу!), но вполне убедительно. Не похожая на классическую джазовую «диву», Вивиан Сессомс дает пример «размытой» стилистики, которая может быть принята поклонниками самых разных направлений, что, безусловно, расширяет потенциальную аудиторию слушателей Life. © 2018 Baby Buddha Records Ropeadope 15 tks / 57 mins (Vivian Sessoms – voc; Adi Yeshaya, Charissa “The Violin Diva” Rouse – strings; Freedom Bremmer – vox; Dave Archer – keyb; Chris Рarks – g,b, keyb, drum programming; Eric Brown, Adam Jackson, Donald Edwards, Martin Valihora, Gerry Gibbs – dr; Casey Benjamin – vocoder; Sherrod Barnes – g; Meku Yisrael – conga; Shedrick Mitchell, Mads Baerentzen – p; Keyon Harrold, Kenyatta Beasley – tp; Brandee Younger – harp; Carlos Henderson – b; Vincent Gardner – tb; Donny McCfslin, Cliff Lyons – sax;) Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions Леонид АУСКЕРН
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