WorldService Project - Serve

То, что играет английская группа WorldService Project, весьма далеко от джазовой традиции. Но в равной степени далека эта музыка и от других традиционных стилистик. Критики дружно именуют их творчество панк-джазом, но, послушав Serve, я бы вспомнил и несколько вышедший из моды термин эсид-джаз. Что же до панка, то с ним группу роднит прежде всего пафос отрицания, проявляющийся прежде всего не в музыке, а в текстах группы и высказываниях ее фронтмена, клавишника, вокалиста и автора всех композиций Дэйва Моуркрофта. Дэйву не нравится президент США Трамп, он против Брексита, против колониализма, а также предпочитает свободу ее ограничениям и демократию диктатуре и авторитаризму. В общем, взгляды Дэйва и его команды явно ближе к левой части политического спектра.
А вот исполняемая WorldService Project хорошо проперченная смесь нового джаза с фанком и элементами фри тепло принимается слушателями независимо от того, голосуют они за консерваторов или лейбористов. Группа, в состав которой кроме Моуркрофта входят саксофонист Тим Ауэр, тромбонист Рафазль Кларксон, басист Артур О’Хара и ударник Барри Поуп, с успехом выступает в родном Лондоне и других городах страны и не только. WorldService Project гастролировал во многих странах Европы, в США, в Китае. Вот и в поддержку нового альбома Serve запланирован большой тур по Великобритании, а также концерты во Франции и Италии. Serve – это уже четвертый альбом WorldService Project (и второй на лейбле RareNoise Records после двухлетней давности For King and Country ), а открыла группа свою дискографию еще в 2010 году альбомом Relentless, после чего был выпущен еще и Fire In A Pet Shop (2013).
Новый альбом в целом продолжает традиции предыдущих работ. Даже сквозной персонаж из прежних работ, клоун мистер Гигглс, здесь тоже присутствует (The Tale Of Mr Giggles). На мой вкус, наиболее цельное впечатление о манере игры WorldService Project оставляет композиция Ease: острые соло духовых, агрессивно-жесткая работа ритм-группы и бравурное звучание клавишных. Энергичная и несколько утяжеленная по ритмике Now This Means War прекрасно передает политизированность месседжа WorldService Project: Моуркрофт здесь для убедительности использует не только английский, но еще и немецкий и итальянский языки. А завершает альбом тоже очень характерная и крепкая композиция False Prophets.
…Не могу сказать, что музыка WorldService Project понравилась мне сразу и безоговорочно. Потрекбовалось какое-то время, чтобы к ней «притереться», попривыкнуть. Но чем больше я слушал Serve, тем интереснее становилось! В музыкальном рецепте, подобранном Моуркрофтом и его коллегами есть какая-то трудно обьяснимая притягательность. Испытайте на себе! © & (p) 2018 RareNoise Records 8 tks / 46 mins (Dave Morecroft – keyb, voc; Tim Ower – sax; Raphael Clarkson – tb, voc; Arthur O’Hara – b; Harry Pope – dr, perc;) Диск предоставлен hubtone PR Леонид АУСКЕРН