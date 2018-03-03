Vinny Raniolo - Air Guitar

Американец Винни Раньоло обожает две вещи – играть на гитаре и летать на самолете. Но если в области авиации он является пилотом-любителем, то в игре на акустической гитаре Винни – профессионал высокого класса. Раньоло играет классический свинговый джаз, и в этой сфере он много и плодотворно сотрудничал с такими асами, как Баки Пиццарелли, Франк Виньола и Томми Эмануэль. С Виньолой он участвовал в шоу «Четыре поколения гитары», где представлял поколение самое молодое, с Эмануэлем играл в программе Tommy Emmanuel and Friends и участвовал в записи его последнего альбома рядом с Марком Нопфлером, с ветераном Баки Пиццарелли Раньоло работал в серии Music Gone Public. Его гитара звучит в фильмах Вуди Аллена, тонкого ценителя (и исполнителя) джаза и Мартина Скорсезе. Так уж получается, что именно итало-американцы являются главными хранителями старых джазовых традиций в игре на гитаре, и Раньоло – первый из «молодых львов» среди них. Отличный сайдмен, альбомом Air Guitar он открывает теперь собственную дискографию.
Обложка альбома и его название отражают оба главных увлечения Винни. Но не только они. Раньоло ухитрился собрать программу классических джазовых стандартов, названия которых, прямо или косвенно, связаны с небом. Тут и Come Fly With Me ван Хайзена, и Flying Down To Rio Юманса, и Blue Skies Берлина, и Flying Home Гудмена и Хэмптона, и Skylark Кармайкла. Не смог обойтись Раньоло и без музыки самого выдающегося гитариста старого джаза Джанго Рейнхардта, включив в программу его Nuages. Пятьдесят минут отличной свинговой музыки от Винни Раньоло при очень тонком и грамотном аккомпанементе его единственного партнера по проекту, басиста Элиаса Бэйли, прекрасно поднимают настроение даже самому меланхоличному слушателю. Винни прекрасно владеет своей испанской шестистрункой и умеет показать товар лицом. Его игра эффектна, полна стремительных переходов и положительной энергетики. Я не могу отнести себя к рьяным поклонникам стиля свинг, но в хорошем исполнении всегда слушаю эту музыку с удовольствием. Дебютный альбом Винни Раньоло – как раз такой случай.
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